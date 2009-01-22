کارگاههای زودبازده برای رفع دغدغه اشتغال در گلستان تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمودزاده ظهر پنجشنبه در کارگروه اشتغال استان افزود: همچنین در بحث طرح تمام شماری باید پیگیریهای لازم از سوی فرمانداریها و دستگاههای اجرایی صورت گیرد.

وی بیان داشت: دستگاههای اجرای در زمینه استفاده از نشریات، رسانه ها و صدا و سیما در موضوع اشتغال، برنامه ریزی کنند.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی گلستان گفت: پنج هزار و 863 طرح اشتغالزایی بالای 100 میلیونی در این استان وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ربیعی در این جلسه افزود: علاوه بر این 16 هزار و 350 طرح اشتغالزایی کمتر از 100 میلیون ریالی نیز در استان شناسایی شده است.

وی اظهار داشت: دستگاههای اجرایی، فرمانداران و بخشداران برای اجرای این طرحها تشویق و حمایت لازم داشته باشد تا بتوانیم به اهداف مدنظر دست یابیم.

وی خاطرنشان کرد: در بررسیهای انجام شده از سوی بانک مرکزی و شورای پزوهشی مجلس درباره تحقق اهداف طرحهای زودبازده اقتصادی، این استان رتبه اول کشوری را به خود اختصاص داده است.

به گفته ربیعی، همچنین این استان در زمینه ثبت اطلاعات طرحها در نرم افزار SME نیز رتبه اول را به دست آورده است و اکنون در زمره چهار استان پایلوت در زمینه اجرای طرح تمام شماری است که در حال اجرا است.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی گلستان بیان داشت: طرح به روزرسانی اطلاعات طرحها در استان در دست اجرا بوده و به دلیل اینکه قبل از این فعالیتهای دستگاههای اجرایی دقیق ثبت نشده، بین آمار دستی و نرم افزای 30 درصد اختلاف وجود دارد.