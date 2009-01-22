سهم خراسان رضوی از منابع ملی مطابق با جمعیت استان نیست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدرضا محسن ثانی ظهر امروز در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان افزود: پیشرفت عدالتی منابع در خراسان رضوی شدیدا مورد بی توجهی قرارگرفته است که امید است در برنامه پنجم توسعه با توجه به اصل عدالت محوری رفع شود.

نماینده مرم سبزوار در مجلس تصریح کرد: اگر چه این روند در چند سال اخیر مطلوب تر به نظر می رسد اما معدل سرانه 123 هزار تومان در کشور و مقایسه این عدد با سرانه 103 هزارتومانی خراسان رضوی در مقایسه با سرانه 400 هزار تومانی ایلام و 250 هزار تومانی بندرعباس گواه بر این موضوع است.

در ادامه این جلسه معاون عمرانی استاندار خراسان رضوی افزود: بحران آب هنوز دارای پلان تعریف شده ای برای مصرف درست در کشور نیست تا آنجا که از 93 درصد آب در بخش کشاورزی تنها 40 درصد بهره وری ظاهر می شود و این رقم به معنای از دست دادن 60 درصدی آب بدون حساسیت است.

سعید حسین پور در ادامه افزود: ایران در بخش مصرف انرژی کشور پرمصرفی تلقی می شود که مصرف بهینه انرژی و ایجاد الگوهایی در برنامه پنجم و نیز لحاظ مسئله صرفه جویی به عنوان یک اصل اسلامی حائز اهمیت به نظر می رسد.

وی در خاتمه توجه به بخش گردشگری و جایگاه خراسان رضوی در بحث گردشگری به طور خاص را خواستار شد.