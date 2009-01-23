آخرین تمرینات عملیاتی مسافران ایستگاه فضایی بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر، هفت فضانورد که طی پروازی به منظور کار در ایستگاه بین المللی فضایی به این ایستگاه ارسال خواهند شد، آخرین تمرین عملیاتی خود را در روز 21 ژانویه به انجام رساندند.

به گفته رئیس این گروه از فضانوردان تمرینات آنها برای یک سال ادامه داشته است و اکنون این گروه در حالت آمادگی و اشتیاق کامل برای آغاز ماموریت قرار دارد. چنین تمرینهایی از برنامه های رایج قبل از آغاز یک ماموریت فضایی در سازمان ناسا است که بر روی فضانوردان صورت می گیرد.

سازمان ناسا قبل از بازنشستگی فضاپیماهای خود 9 ماموریت دیگر را در برنامه دارد و پس از اتمام ارسال فضانوردان به فضا، نقل و انتقال فضانوردان تا زمان تکمیل فضاپیمای جدید ناسا توسط فضاپیماهای روسی صورت خواهد گرفت.

این گروه هفت نفره طی پروازی دیگر از فضاپیمای دیسکاوری در روز 12 فوریه سفر خود را از پایگاه فضایی کندی به مقصد ایستگاه فضایی بین المللی آغاز خواهند کرد. طی این ماموریت آخرین سری از تجهیزات مورد نیاز برای تکمیل بالهای خورشیدی ایستگاه فضایی حمل و نصب خواهد شد.

بر اساس گزارش رویترز، زمان قطعی آغاز این ماموریت قطعی نبوده و سازمان ناسا در صورت وجود عوامل نامطلوبی از جمله درجه حرارت نا مناسب و یا شرایط بد جوی، تاریخ این ماموریت را به تاخیر خواهد انداخت.