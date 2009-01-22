سوگ نشست شهدای غزه در شهرکرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، این سوگ نشست امروز با حضور اصحاب مطبوعات و رسانه ها، هنرمندان، شاعران، اعضای کانون های فرهنگی و هنری مساجد و کارکنان ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان برگزار شد.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اظهار داشت: ایثار و شجاعت مردم، دو اصل مهم در حفظ آزادی و استقلال هر سرزمینی است.

افشین امیریان افزود: در دوران مبارزه علیه رژیم ستم شاهی و همچنین هشت سال دفاع مقدس، جوانان غیور و دلاور ایرانی با مشت های گره کرده در برابر هرگونه زورگویی و تجاوز به آب و خاک میهن خود ایستادگی کردند.

وی تصریح کرد: دفاع از مردم مظلوم غزه و فلسطین وظیفه ای همگانی است و محکوم کردن ظلم و بی عدالتی مختص به دین و آیین خاصی نیست.

امیریان تظاهرات گسترده ملت های جهان را دلیل واضحی بر حقانیت مردم غزه و بی اعتباری رژیم صهیونیست دانست و تأکید کرد: اسرائیل می داند که در مقابل یک جهان انسان نمی تواند به اعمال زشت و غیر انسانی خود ادامه بدهد.

وی از خبرنگاران و اصحاب رسانه ها خواست تا با اطلاع رسانی به مردم آنان را نسبت به حوادث روز آگاهی بخشند.

در این سوگ نشست تعدادی از شاعران جوان و پیشکسوت استان به قرائت سروده های خود پیرامون غزه و فلسطین پرداختند.

در پایان حاضران با تجمع مقابل مجتمع فرهنگی و هنری غدیر و به آتش کشیدن پرچم اسرائیل و سردادن شعار "مرگ بر اسرائیل" و "مرگ بر آمریکا"، اعتراض و انزجار خود را نسبت به این رژیم اشغالگر اعلام کردند.