کاهش 9 درصدی تصادفات رانندگی منجر به فوت در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک سردار نبی الله حیدری ظهر امروز در جمع خبرنگاران در اراک با اشاره به اینکه 457 نفر بر اثر حوادث رانندگی در استان جان خود را از دست داده اند افزود: از این تعداد 356 نفر در جاده ها و بقیه در داخل شهرها بوده است.

وی از کاهش انواع سرقت در استان خبر داد و اضافه کرد: طی این مدت 11درصد سرقت اتومبیل، اماکن 20 درصد، احشام 31 درصد، سرقتهای مسلحانه با سلاح گرم 25 درصد، جیب بری 10 درصد و منزل 13 درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه دو هزار و 268 سارق دستگیر و تحویل مقام قضایی شده اند گفت: همچنین 11 هزار و 554 لیتر مشروبات الکلی دست ساز و 54 هزار و 963 قوطی مشروبات الکلی خارجی کشف شده که در این رابطه چهار هزار و 331 نفر دستگیر و تحویل مقام قضایی شده اند.

سردار حیدری به کشف 136 قبضه سلاح جنگی و شکاری اشاره کرد و افزود: در رابطه به کشف ماهواره نیز هفت هزار و 201 قطعه تجهیزات ماهواره ای در این استان کشف و ضبط شده و دو هزار و 214 نفر جریمه نقدی شده اند.

وی با اشاره به اینکه 18 فقره قتل در استان مرکزی طی این مدت به وقوع پیوسته اظهار داشت: سه فقره به دلیل سرقت، هشت فقره بر اثر فساد اخلاقی و اختلافات خانوادگی، دو فقره به دلیل نزاع و درگیری و یکی از قتلها مربوط به سایر موارد بوده است.

سردار حیدری تصریح کرد: در سال جاری 18 فقره قتل کشف شده که 15 مورد آن مربوط به قتلهای امسال و سه مورد آن مربوط به قتلهای سال 75، 77 و 86 بوده است.