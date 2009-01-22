تقویت روابط دوجانبه ترکیه و خراسان رضوی مورد تاکید قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی صفرزاده ظهر امروز در جلسه هماهنگی نمایندگان کشور ترکیه در خصوص ورود این هیات به استان گفت: این هیات 200 نفره در زمان حضور در استان خراسان رضوی ، ضمن حضور در جلسات و گردهمایی های پیش بینی شده از واحدهای صنعتی و تولیدی مختلف، زمینه های سرمایه گذاری و گردشگری، عمران شهری، فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای استان و سایر موارد مرتبط با زمینه های فعالیت بازدید خواهند داشت.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی گفت: خراسان رضوی نقطه پیوند پل اقتصادی کشور به آسیای میانه و کشورهای شرقی است .

وی ادامه داد: مرکزیت همه ارتباطات منطقه ای، خراسان رضوی و به خصوص مشهد است و با توجه به اهداف کشور ترکیه در تقویت مناسبات تجاری با کشورهای همسایه این فرصت را ارج می نهیم.

وی تصریح کرد: تاکید کشور ترکیه بر احیای جاده ابریشم که از خراسان رضوی می گذرد، انجام ترانزیت این کشور به افغانستان از طریق خراسان، وجود منطقه ویژه اقتصادی سرخس و موسسه اقتصادی آستان قدس رضوی به عنوان بزرگترین مؤسسه اقتصادی کشور، پذیرش سالانه حدود 30 میلیون زائر و گردشگری داخلی و خارجی به عنوان بزرگترین مؤسسه اقتصادی کشور، پذیرش سالانه حدود 30 میلیون زائر و گردشگر داخلی و خارجی در مشهد، وجود 55 درصد مراکز اقامتی و هتل های کشور در مشهد، وجود کنسولگری های 9 کشور در مشهد و داشتن پرواز مستقیم از 13 کشور به مشهد، از زمینه هایی است که می تواند در تقویت روابط اقتصادی و تجاری استان با کشور ترکیه اثرگذار باشد.

در این جلسه نمایندگان هیئات اقتصادی ترکیه بر تقویت روابط دوجانبه تاکید نموده و خواستار آشنایی با تمامی فرصت های سرمایه گذاری و زمینه های موجود برای همکاری در استان خراسان رضوی شدند.

هیئات 200 نفری از ترکیه هفته آینده به خراسان رضوی سفر خواهند کرد.