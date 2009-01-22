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۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۷:۲۱

تقویت روابط دوجانبه ترکیه و خراسان رضوی مورد تاکید قرار گرفت

مشهد - خبرگزاری مهر: در دیدار نمایندگانی از کشور ترکیه با رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی بر تقویت و آشنایی با پتانسلیهای سرمایه گذاری بین دو کشور تاکید شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی صفرزاده ظهر امروز در جلسه هماهنگی نمایندگان کشور ترکیه در خصوص ورود این هیات به استان گفت: این هیات 200 نفره در زمان حضور در استان خراسان رضوی ، ضمن حضور در جلسات و گردهمایی های پیش بینی شده از واحدهای صنعتی و تولیدی مختلف، زمینه های سرمایه گذاری و گردشگری، عمران شهری، فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای استان و سایر موارد مرتبط با زمینه های فعالیت بازدید خواهند داشت.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی گفت: خراسان رضوی نقطه پیوند پل اقتصادی کشور به آسیای میانه و کشورهای شرقی است .

وی ادامه داد: مرکزیت همه ارتباطات منطقه ای، خراسان رضوی و به خصوص مشهد است و با توجه به اهداف کشور ترکیه در تقویت مناسبات تجاری با کشورهای همسایه این فرصت را ارج می نهیم. 

وی تصریح کرد: تاکید کشور ترکیه بر احیای جاده ابریشم که از خراسان رضوی می گذرد، انجام ترانزیت این کشور به افغانستان از طریق خراسان، وجود منطقه ویژه اقتصادی سرخس و موسسه اقتصادی آستان قدس رضوی به عنوان بزرگترین مؤسسه اقتصادی کشور، پذیرش سالانه حدود 30 میلیون زائر و گردشگری داخلی و خارجی به عنوان بزرگترین مؤسسه اقتصادی کشور، پذیرش سالانه حدود 30 میلیون زائر و گردشگر داخلی و خارجی در مشهد، وجود 55 درصد مراکز اقامتی و هتل های کشور در مشهد، وجود کنسولگری های 9 کشور در مشهد و داشتن پرواز مستقیم از 13 کشور به مشهد، از زمینه هایی است که می تواند در تقویت روابط اقتصادی و تجاری استان با کشور ترکیه اثرگذار باشد.

در این جلسه نمایندگان هیئات اقتصادی ترکیه بر تقویت روابط دوجانبه تاکید نموده و خواستار آشنایی با تمامی فرصت های سرمایه گذاری و زمینه های موجود برای همکاری در استان خراسان رضوی شدند.

هیئات 200 نفری از ترکیه هفته آینده به خراسان رضوی سفر خواهند کرد.

کد مطلب 821003

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