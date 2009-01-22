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۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۷:۱۶

تکمیل طرح نبرد فولاد گلستان نیازمند 20 میلیارد ریال اعتبار است

تکمیل طرح نبرد فولاد گلستان نیازمند 20 میلیارد ریال اعتبار است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن گلستان گفتک برای تکمیل بزرگترین طرح نبرد فولاد استان به 20 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، منصو  قلیچلی عصر پنجشنبه در جلسه بررسی مشکلات این طرح در استانداری افزود: در صورت تامین نقیدگی این طرح بزرگ صنعتی تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: تغییر نرخ یورو از جمله دلایل افزایش هزینه های اجرای این طرح است و باید برای تامین اعتبار مورد نیاز این طرح تلاش شود.

رئیس سازمان صنایع و معادن گلستان خاطرنشان کرد: اعتبار مورد نیاز اجرای این طرح از سوی بانک ملی استان و کشور تائید شده و بانک مرکزی نیز نسبت به آن نظر مساعد دارد.

به گفته قلیچ لی، این طرح درجاده گنبد به مینودشت واقع شده و با تکمیل آن 300 هزار تن میله گرد شاخه ای و کلافی تولید می شود. 

براتعلی کریمی مدیر بانک ملی گلستان نیز گفت: طرح نبرد فولاد بزرگترین طرح استانی است که برای منطقه و کشور نفع زیادی دارد.

وی افزود: افزایش 20 میلیارد ریالی اعتبار این طرح تصویب شده است و به زودی تامین می شود.

811 واحد صنعتی و معدنی در استان گلستان فعالیت دارد.

کد مطلب 821004

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