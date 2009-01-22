تکمیل طرح نبرد فولاد گلستان نیازمند 20 میلیارد ریال اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، منصو قلیچلی عصر پنجشنبه در جلسه بررسی مشکلات این طرح در استانداری افزود: در صورت تامین نقیدگی این طرح بزرگ صنعتی تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: تغییر نرخ یورو از جمله دلایل افزایش هزینه های اجرای این طرح است و باید برای تامین اعتبار مورد نیاز این طرح تلاش شود.

رئیس سازمان صنایع و معادن گلستان خاطرنشان کرد: اعتبار مورد نیاز اجرای این طرح از سوی بانک ملی استان و کشور تائید شده و بانک مرکزی نیز نسبت به آن نظر مساعد دارد.

به گفته قلیچ لی، این طرح درجاده گنبد به مینودشت واقع شده و با تکمیل آن 300 هزار تن میله گرد شاخه ای و کلافی تولید می شود.

براتعلی کریمی مدیر بانک ملی گلستان نیز گفت: طرح نبرد فولاد بزرگترین طرح استانی است که برای منطقه و کشور نفع زیادی دارد.

وی افزود: افزایش 20 میلیارد ریالی اعتبار این طرح تصویب شده است و به زودی تامین می شود.

811 واحد صنعتی و معدنی در استان گلستان فعالیت دارد.

