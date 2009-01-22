ایجاد هشت رشته کارشناسی ارشد و کارشناسی در دانشگاه آزاد شهرکرد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ظهر امروز در جمع دانشجویان اظهار داشت: با تصویب نهایی شورای گسترش رشته های تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری تعداد هشت رشته جدید کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و کارشناسی ارشد علوم دامی، کارشناسی زبان شناسی، کارشناسی ناپیوسته گرافیک، کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی، کارشناسی ناپیوسته مهندسی کامپیوتر و کارشناسی زیست شناسی در این واحد دانشگاهی تاسیس و راه اندازی شده است.

اصغر رئیسی دهکردی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در صدد تاسیس رشته های متعدد به خصوص در مقطع کارشناسی ارشد است که زیرساخت های تاسیس رشته های مورد نظر در حال فراهم شدن است و در حال پیگیری از طریق دبیرخانه منطقه چهار و سازمان مرکزی و شورای گسترش وزارت علوم و فن آوری هستیم.

این واحد دانشگاهی هم اکنون با هفت هزار و 500 نفر دانشجو با تعداد 64 رشته تحصیلی در مقاطع مختلف و 18 هزار و 500 نفر فارغ التحصیل مشغول فعالیت است.