رشد 37 درصدی صادرات غیرنفتی در گمرکات آذربایجان شرقی طی ساال جاری

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رحمان شریفی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: طی این مدت میزان صادرات غیرنفتی از گمرکات آذربایجان شرقی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 11 درصد و از نظر ارزی 26 درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: صادرات انجام یافته از این استان از نظر وزنی 477 هزار تن و از نظر ارزی 500 میلیون دلار بوده است.

به گفته شریفی، مهمترین کالاهای صادراتی استان در این مدت شامل کالاهایی چون: فرآورده های پتروشیمی، کشمش، شکلات و شیرینی، پسته، میوه و محصولات کشاورزی، وسائط نقلیه غیرسواری، شیشه وآینه بوده است.

وی یادآور شد: کالاهای یاد شده معمولا" به کشورهایی چون: ارمنستان، آذربایجان، ترکیه، ونزوئلا، چین، اوکراین، بلژیک، عراق و افغانستان صادر می شود.

شریفی همچنین با اشاره به وضعیت واردات از گمرکات آذربایجان شرقی گفت: طی 10 ماه گذشته واردات کالاهای مختلف به استان به 800 میلیون دلار رسید.

ناظرکل گمرکات آذربایجان شرقی با بیان اینکه میزان واردات انجام شده طی 10 ماه گذشته با 320 هزار تن در مقایسه با مدت سال قبل 14 درصد کاهش یافته افزود: ارزش کالاهای وارد شده اما با 800 میلیون دلار، از رشد 18 درصدی برخوردار است.

شریفی آمار واردات را نشانگر تغییر رویکرد واردات کالاها در آذربایجان شرقی دانست و اظهار داشت: آمار حاضر نشان می دهد ورود کالا به استان از کالاهای سنگین و کم ارزش به سوی کالاهای سبک، کوچک اما پرارزش نرم افزاری سوق یافته است.

وی با بیان اینکه کالاهای الکترونیکی و رایانه‌ای، اشیای چوبی، ماشین آلات صنعتی، آهن آلات، مواد اولیه پلاستیک و کاغذ و مقوا مهمترین واردات از گمرکات آذربایجان شرقی است ادامه داد: مبدا این واردات به طور عمده از کشورهایی چون ترکیه، آلمان، انگلستان، ارمنستان، امارات، سویس، هلند، اتریش و روسیه بوده است.

این مقام مسئول در گمرکات آذربایجان شرقی همچنین از پویایی ورود و خروج مسافر از مبادی مرزی و پایانه های مختلف استان به خارج از کشور خبر داد و افزود: طی 10 ماه گذشته تعداد مسافران ثبت شده در گمرکات، راه آهن و فرودگاه‌های آذربایجان شرقی با 996 هزار نفر بیش از 48 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

به گفته وی، از این تعداد مسافر، 495 هزار و 538 نفر از مرزهای موجود در آذربایجان شرقی وارد کشور شده و 500 هزار و 462 نفر نیز خارج شده اند.

شریفی با بیان اینکه این خطه از میهن اسلامی به عنوان چهارراه اتصال مسیر آسیا-اروپا است ادامه داد: صنعت ترانزیت نیز که طی سالیان گذشته بنا به دلایلی با رکود مواجه شده بود در آذربایجان شرقی رونق دوباره ای گرفته است.

وی اظهار داشت: طی 10 ماه گذشته میزان ترانزیت کالا با کامیون و واگن‌های قطار 39 درصد رشد یافته است.

شریفی افزود: در این مدت تردد 28 هزار کامیون و 38 هزار واگن با کشورهای منطقه از مسیر استان، 23 هزار میلیارد ریال درآمدزایی به همراه داشته است.

ناظرکل گمرکات آذربایجان شرقی با تاکید بر اهمیت رونق صنعت ترانزیت در اقتصاد منطقه گفت: این بخش از صنعت می تواند با توجه به جایگاه ژئوپولتیکی آذربایجان شرقی، پس از توریسم در مرتبه دوم پایه های رشد اقتصاد غیرنفتی به شمار آید.