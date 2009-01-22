واگذاری تصدی به شورای برنامه ریزی استانها توسعه را سرعت می بخشد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد محمدجواد محمدی زاده ظهر امروز در حاشیه جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره به رویکرد تدوین برنامه پنجم توسعه در استفاده از نظرات استان ها، خواستار واگذاری تصدی های قابل واگذاری به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها شد و افزود: این اقدام سرعت توسعه با رویکرد تمرکز زدایی و استفاده از مزیت های استان ها را شتاب می دهد.

محمدی زاده گفت: در تدوین برنامه پنجم توسعه، رویکرد عدالت در توزیع منابع و امکانات باید بیش از پیش مدنظر قرار دهد و توزیع منابع با شناخت وضعیت اقلیمی و جمعیتی استان تنظیم کند.

استاندار خراسان رضوی لحاظ کردن جنبه های فرهنگی مربوط به هر پروژه، توجه به مبانی ایرانی اسلامی و رویکردها، طراحی ها و برنامه ریزی های کشور را به عنوان رویکردهای برنامه پنجم توسعه به مسوولان استان یادآور شد.

محمدی زاده با بیان اینکه توسعه مبتنی بر عدالت نیز در تدوین برنامه پنجم باید مورد توجه قرار بگیرد گفت: پدافند غیرعامل از دیگر موارد مهم قابل توجه در تدوین برنامه پنجم توسعه کشور است.

وی ادامه داد: گردشگری دینی مزیت اصلی خراسان رضوی است که باید در تدوین برنامه پنجم مورد توجه جدی قرار گیرد.

این جلسه با حضور معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و سایر مسوولین استانی برگزار شد.