  1. جامعه
  2. شهری
۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۵:۴۱

عملیات ساخت دو هزار واحد مسکونی مهر در آذربایجان غربی آغاز شد

عملیات ساخت دو هزار واحد مسکونی مهر در آذربایجان غربی آغاز شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: با حضور وزیر مسکن و شهرسازی و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی عملیات ساخت دو هزار واحد مسکونی در شهرستانهای میاندوآب و شاهین دژ آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر امروز با حضور محمد سعیدی کیا، استاندار و جمعی از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی کار ساخت دو هزار و 16 واحد مسکونی ویژه اقشار کم در آمد در شهرستانهای میاندوآب و شاهین دژ آغاز شد.

این واحدها شامل یک هزار و 760 واحدی میاندوآب، 80 واحد مسکن مهر و 176 واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شاهین دژ است که در طول 2 سال آینده احداث و به متقاضیان واگذار می شود.

همچنین وزیر مسکن و شهرسازی در ادامه سفر خود به شهرستان میاندوآب و شاهین دژ از واحدهای آپارتمانی 996 واحد استیجاری کارکنان دولت و مصلی امام خمینی (ره) میاندوآب بازدید کرد.

وی پس از جلسه شورای مسکن شهرسازی آذربایجان غربی ضمن بازدید از طرحهای مسکن مهر تعدادی از این واحدهای مسکونی در ارومیه را افتتاح می کند.

کد مطلب 821015

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها