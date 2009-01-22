عملیات ساخت دو هزار واحد مسکونی مهر در آذربایجان غربی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر امروز با حضور محمد سعیدی کیا، استاندار و جمعی از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی کار ساخت دو هزار و 16 واحد مسکونی ویژه اقشار کم در آمد در شهرستانهای میاندوآب و شاهین دژ آغاز شد.

این واحدها شامل یک هزار و 760 واحدی میاندوآب، 80 واحد مسکن مهر و 176 واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شاهین دژ است که در طول 2 سال آینده احداث و به متقاضیان واگذار می شود.

همچنین وزیر مسکن و شهرسازی در ادامه سفر خود به شهرستان میاندوآب و شاهین دژ از واحدهای آپارتمانی 996 واحد استیجاری کارکنان دولت و مصلی امام خمینی (ره) میاندوآب بازدید کرد.

وی پس از جلسه شورای مسکن شهرسازی آذربایجان غربی ضمن بازدید از طرحهای مسکن مهر تعدادی از این واحدهای مسکونی در ارومیه را افتتاح می کند.