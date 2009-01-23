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۴ بهمن ۱۳۸۷، ۹:۴۸

تکمیل بزرگترین مجتمع آبرسانی زنجان نیازمند یک میلیارد تومان اعتبار

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان گفت: برای اتمام و تکمیل پروژه آبرسانی "مجتمع غواصان دریادل" اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون تومان مورد نیاز است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، منصور شوندی  شامگاه گذشته در جریان بازدید استاندار زنجان از بزرگترین پروژه آبرسانی استان زنجان، افزود: با اختصاص این مبلغ، سایت تا خرداد ماه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه استان زنجان دارای 53 مجتمع آبرسانی است، افزود: مجتمع آبرسانی "غواصان دریادل" با تحت پوشش بردن 24 روستای استان زنجان از بزرگترین مجتمع های آبرسانی است.

شوندی گفت: این مجتمع 14 روستای شهرستان ایجرود، 7 روستای شهرستان خدابنده، 2 روستای شهرستان زنجان و یک روستای شهرستان ابهر را تحت پوشش آبرسانی دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان با بیان اینکه طول پروژه 60 کیلومتر است، یادآور شد: مجتمع "غواصان دریادل" دارای 31 مخزن، 7 چاه عمیق و نیمه عمیق و 9 ایستگاه پمپاژ است.

کد مطلب 821017

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