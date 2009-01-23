تکمیل بزرگترین مجتمع آبرسانی زنجان نیازمند یک میلیارد تومان اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، منصور شوندی شامگاه گذشته در جریان بازدید استاندار زنجان از بزرگترین پروژه آبرسانی استان زنجان، افزود: با اختصاص این مبلغ، سایت تا خرداد ماه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه استان زنجان دارای 53 مجتمع آبرسانی است، افزود: مجتمع آبرسانی "غواصان دریادل" با تحت پوشش بردن 24 روستای استان زنجان از بزرگترین مجتمع های آبرسانی است.

شوندی گفت: این مجتمع 14 روستای شهرستان ایجرود، 7 روستای شهرستان خدابنده، 2 روستای شهرستان زنجان و یک روستای شهرستان ابهر را تحت پوشش آبرسانی دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان با بیان اینکه طول پروژه 60 کیلومتر است، یادآور شد: مجتمع "غواصان دریادل" دارای 31 مخزن، 7 چاه عمیق و نیمه عمیق و 9 ایستگاه پمپاژ است.