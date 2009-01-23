ساماندهی و خروج دام معیار مهم ارزیابی عملکرد در استانهای شمالی

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مشاور رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور صبح امروز در جمع مدیران، مسئولان و روسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان اظهار داشت: فرهنگسازی به عنوان یک امر بسیار مهم در سرلوحه کارهای این سازمان قرار دارد و بهره گیری از تمام پتانسیلهای ترویجی سبب ایجاد نگاه متعالی به جنگلهای شمال ایران خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه از آغاز سال 87 تاکنون عملکرد منابع طبیعی شش استان مورد ارزیابی قرار گرفته است، افزود: خوشبختانه همه این استانها توانسته اند به بیش از 80 درصد اهداف تعیین شده سازمان در سال جاری دست یابند.

آصفی بیان داشت: استان گیلان به لحاظ مباحث مربوط به منابع طبیعی جزء استانهای اول کشور بوده و نگاه کشور به جنگلهای این استان است.

این مسئول اظهار داشت: معیارهای مهم سنجش و ارزیابی عملکرد در استانهای شمالی شامل بررسی وضعیت ساماندهی و خروج دام، طرحهای جنگلداری، اقدامات حفاظتی و طرحهای مشارکتی است.

آصفی با تاکید اینکه اصلاح بهبود عملکرد، ایجاد آگاهی و بهره گیری از توان نیرویهای انسانی در سازمان جنگها، مراتع و آبخیزداری سبب خواهد شد تا بهتر بتوان به برنامه های پیش بینی شده توسعه کشور و سند چشم انداز 20 ساله ایران دست یافت، اظهار داشت: به کار گیری توان و استعدادهای مردمی جهت حفاظت، احیاء و توسعه عرصه های ملی بسیار حائز اهمیت است.

آصفی در ادامه یادآور شد: رسیدگی به شکایات و پاسخگویی به مردم، توجه به مباحث قانونی، مشارکت و هماهنگی با سایر دستگاههای دولتی جهت تبدل نظر در مباحث حفاظتی، صداقت و حقیقت گویی از جمله وظایف مهم ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به شمارمی آید.