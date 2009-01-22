۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۷:۴۲

پایگاه اطلاع رسانی برنامه پنجم آغاز به کار کرد

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از آغاز به فعالیت پایگاه اطلاع رسانی برنامه پنجم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد قاسم حسینی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در محل استانداری خراسان رضوی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای تهیه و تدوین برنامه پنجم توسعه افزود: دستورالعمل اجرایی بر اساس نظام نامه به منظور تعیین چارچوب گزارش کارگروه ها تهیه شده و پایگاه اطلاع رسانی برنامه پنجم به منظور به هنگام نمودن اطلاعات فعالیت خود را آغاز کرده است.

دبیر شورای عالی تهیه و تدوین برنامه پنجم توسعه، مرور سیاست های کلی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری، نهایی شدن کمیته های تخصصی ذیل کارگروه های مشترک و تدوین نظام برنامه ریزی برنامه پنجم و ابلاغ توسط معاون اول رییس جمهور را از جمله اقدامات صورت گرفته در راستای تهیه و تدوین برنامه پنجم توسعه تاکنون است

وی با اشاره به برخی از شاخص های پیش بینی شده در این برنامه اظهار داشت: در برنامه های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه سعی شد با نگاه جامع وارد همه حوزه ها شده و اهداف را مشخص کنیم و در برنامه پنجم نیز تلاش خواهیم کرد با واگذاری اختیارات قابل واگذاری به مجموعه مدیریتی استان ها روند حرکت به سمت تحقق برنامه را سرعت بخشیم.

