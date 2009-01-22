آغاز مصون سازی کودکان از خطرات سوء مصرف مواد مخدر در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، معاون پیشگیری سازمان بهزیستی استان زنجان ظهر امروز در مراسم آغاز اجرای این طرح در مهدکودک "یکتا"، گفت: هدف از اجرای این طرح آغاز آموزشهای مهارتهای زندگی از دوران کودکی و متناسب با سطح درک و فهم آنان، جهت ارتقای کیفیت زندگی در بزرگسالی است.

گل نسا آقامحمدی افزود: این طرح به صورت پایلوت در سه مهد کودک شهرستان های "زنجان، ابهر و خرمدره" بین 200 نفر کودک اجرا می شود.

وی افزود: طرح مصون سازی کودکان در برابر مصرف موادمخدر در دیگر استانها اجرا شده و زنجان تنها استانی است که سه مهد به عنوان پایلوت برای اجرای آن در نظر گرفته شده است.

آقامحمدی، هدف از اجرای این طرح را انتقال مهارتهای زندگی متناسب با سطح درک، فهم و سن کودکان به منظور افزایش آگاهی آنان نسبت به خطرات پیرامون عنوان کرد و ادامه داد: این آموزش به صورت همزمان به مربیان مهدهای کودک، والدین و کودکان، ارائه می شود.

معاون پیشگیری بهزیستی استان زنجان، ارائه پکیج های آموزشی شامل کتابچه کار، جزوات آموزشی ویژه والدین و مربیان وcdراازجمله اقداماتی عنوان کرد که در اجرای این طرح انجام می شود.

آقامحمدی افزود: نتایج اجرای این طرح، جهت ارزیابی به دفتر پیشگیری از اموراعتیاد بهزیستی کشور ارائه خواهد شد تا میزان موفقیت یا عدم موفقیت طرح مشخص شود.