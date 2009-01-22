مقاومت مردم غزه از انقلاب اسلامی ایران نشات می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک آیت الله احمد محسنی گرکانی ظهر امروز در دیدار با مسئولان و اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی در اراک افزود: آتش بس در غزه به راحتی رخ نداد، بلکه رشادت ها و ایثار مردم مظلوم و بی دفاع غزه سبب پایان جنگ در این منطقه شد.

وی با اشاره به اینکه بدنه انقلاب اسلامی ایران بر اساس قرآن و دین است و ریشه در حق و حقیقت دارد اضافه کرد: انقلاب اسلامی برهم زننده همه معادلات سیاسی دنیا و یک انقلاب جهانی است.

وی تصریح کرد: استعمارگران جهان چندین سال علیه سیاست و انقلاب ایران توطئه افکنی کردند ولی نتوانستند خدشه ای به فرهنگ و ارزش های انقلاب وارد کنند.

وی اظهار داشت: مسئولان کانون های فرهنگی، هنری مساجد طلیعه بسیار مناسبی برای دهه فجر هستند و امید است با ترویج اخلاق قرآنی و ائمه اطهار (ع) بین افراد، جوانان شایسته و متعهدی برای نظام پرورش دهند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی گفت: مسئولان کانون های فرهنگی، هنری مساجد با راهپیمایی، تجمع و اطلاع رسانی از مقاومت و پایداری مردم غزه حمایت کردند.

حجت الاسلام علی هاشمی با بیان اینکه فرزندان امام خمینی (ره) در غزه با خط مشی امام و رهبری و با تاسی از نهضت حسینی عرصه را بر استعمارگران تنگ کردند افزود: آتش بس در غزه پایان مقاومت نیست بلکه تا مقاومت در غزه ادامه دارد مشکلات در اسلام و خاورمیانه نیز وجود دارد.

وی با بیان اینکه کانون های فرهنگی، هنری مساجد کمیته های مردمی ستاد دهه فجر هستند افزود: امروزه کانون های مساجد یکی از کارکردهای انقلاب اسلامی محسوب می شوند و ایران اسلامی به برکت مساجد به عنوان قطب دوم قدرت در دنیا مطرح است.