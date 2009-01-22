وزیر جهاد کشاورزی به مجلس گزارش می دهد/ ارائه لایحه بودجه 88

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه ششم، سه‌شنبه هشتم و چهارشنبه نهم بهمن ماه اعلام شد.

بر این اساس گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون مدنی، گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه آزادی اطلاعات، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی و میکروبی علیه جمهوری اسلامی ایران و گزارش دیگر این کمیسیون در مورد سوال مصطفی کواکبیان از وزیر امور خارجه در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد.

همچنین نمایندگان مجلس هفته آتی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (16) قانون امور گمرکی مصوب 1350 و ماده (295) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1351،گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری مردمی بنگلادش، گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (7) قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب 1364، گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد طرح نظارت شرعی بر ذبح و صید، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تسری تطبیق نصاب معاملات شهرداریهای کشور و شهرداری تهران با نصابهای مذکور در ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 25 فروردین 1383 و گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده (5) قانون تاسییس شورای عالی شهرسازی و معاری و تبصره اصلاحی را بررسی خواهند کرد.

علاوه بر این سوال داریوش قنبری نماینده مردم ایلام،‌ ایوان، مهران، شیروان و چرداول از وزیر امور خارجه و سوال محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر، پرویز سروری، حسین نجابت و الیاس نادران نمایندگان تهران، شمیرانات، ری و اسلامشهر، ناصر سودانی نماینده اهواز، جواد آرین‌منش نماینده مشهد و کلات و محمدابراهیم نکونام گلپایگان و خوانسار از وزیر نفت در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد.

همچنین گزارش وزیر جهاد کشاورزی در اجرای ماده (64) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستورکار مورخ 6 بهمن قرار دارد و قرار است روز سه شنبه نیز لایحه بودجه سال 1388 کل کشور توسط رئیس جمهوری اسلامی ایران به مجلس تقدیم شود.

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح اصلاح بند (29) قانون بودجه سال 1387 کل کشور و قانون بیمه‌ ای اجتماعی کارگزان ساختمانی، بررسی لایحه دو فوریتی استفساریه ماده (26) قانون مدنی و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال 1385 کل کشور از دیگر موضوعاتی است که به عنوان دستور کار مجلس اعلام شده است.