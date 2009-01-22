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۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۹:۰۳

ضمن قدردانی از رسانه ها/

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خواهان کمک برای بازسازی غزه شد

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خواهان کمک برای بازسازی غزه شد

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با انتشار بیانیه‌ای،ضمن تقدیر از حضور اقشار مختلف مردم در حمایت از غزه، از تمامی آحاد ملت خواست با کمک های بی دریغ خود، به سازندگی این منطقه مظلوم که نماد مقاومت مسلمین در برابر کفار است، سرعت بخشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد انتفاضه و قدس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، به مناسبت پیروزی مقاومت حماس و مردم مظلوم و قهرمان غزه در جنگ 22 روزه، بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر است.  این حقیقت ناب و انکار ناپذیری است که امت پیامبر اعظم (ص) در 14 قرن اخیر و در صحنه حوادث و رخدادهای سرنوشت ساز که آوردگاه رویارویی آنان با دشمنان قرآن و عترت قرار گرفته است،  بارها آنرا فریاد کرده و بر تارک تاریخ خود حک و آنرا الهام بخش نسلهای بعدی ساخته است.

مقاومت و پایداری حیرت انگیز و بی نظیری که مجاهدان سرافراز حماس و مردم مظلوم و ظلم ناپذیر غزه برای حفظ آرمان قدس و روشن نگهداشتن مشعل انتفاضه و مقاومت اسلامی فلسطین در برابرتجاوز وحشیانه و جنایتکارانه رژیم جعلی و پلید صهیونیستی از خود نشان دادند، از یکسو موجبات شکست و به گل نشستن ماشین جنگی اسرائیل غاصب در باتلاق خود ساخته را فراهم آورد و از دیگر سوی قدرت اسلام و توانمندیهای امت اسلامی و بلکه ملت های آزادیخواه و حق طلب و سلطه ستیز جهان را در پهنه گیتی متبلور ساخت.  22 روز مقاومت پیروزمند  که اینک تبدیل به یک تاریخ آموزنده و الهام بخش شده است.

اینک در شرایطی که رژیم جلاد و سران خون آشام و جنایتکار اسرائیل و جبهه نفاق و خیانت در بین امت اسلامی ، تسلیم اراده مقدس حماس و مقاومت تاریخ ساز مردم غزه شده اند و ملت عظیم الشان ایران اسلامی با تاسی و پیروی از منویات ، رهنمودها و پیام های تاریخ ساز و مهم ولی امر مسلمین و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای، بعنوان طلایه دار حمایت از مردم مظلوم و بی دفاع این قطعه خونرنگ از جغرافیای جهان اسلام و ستایش جهاد مقدس مجاهدان شجاع و فداکار در برابرکفار حربی، از این آزمون  بزرگ و تاریخی سربلند بیرون آمده و بسترهای شکل گیری نهضت جهانی اعتراض و محکومیت علیه رژیم صهیونیستی و بلکه نظام شیطانی سلطه و سران آمریکا، اسرائیل و حامیان غربی و عربی آن فراهم ساخته است، ضمن تبریک پیروزی خجسته مجاهدان حماس ومردان، زنان و کودکان مظلوم غزه و تعظیم و تکریم شهیدان جاوید و بخون خفته انتفاضه در این نقطه از سرزمین فلسطین وظیفه می دانیم:

1- از حضور اقشار، اصناف و آحاد مختلف ملت مجاهد و نستوه ایران اسلامی، بویژه دانشجویان انقلابی ، فرهنگیان ،پزشکان، دانش آموزان، هنرمندان و ... در عرصه حمایت و ابراز همدردی با مردم غزه و محکومیت مستمر جنایات رژیم صهیونیستی و خلق صحنه ها و لحظات پرشور و شعور درراهپیمایی ها، تظاهرات و اعتراضات ضدصهیونیستی در چند هفته گذشته قدرشناسی نماییم.

2- همگرایی و رویکرد مثال زدنی رسانه های گروهی کشور بویژه رسانه ملی در پوشش خبری و تصویری مراسم و صحنه های با شکوه حمایت از مقاومت و محکومیت ظلم و جنایت صهیونیستی که با راهبری هوشمندانه  و صادقانه اصحاب فرهیخته رسانه حاصل شد، دستاوردی ارزشمند و قابل ستایش برای نظام و انقلاب اسلامی به شمار رفته و جا دارد از اهتمام و مجاهدت مسئولین ، مدیران و دست اندرکاران وسایل ارتباط جمعی در سازمان صدا و سیما ، خبرگزاریها، مطبوعات و نیز پایگاههای خبری و اطلاع رسانی مجازی در سطح کشور تشکر نماییم.

2- ازمراتب حمایت، همکاری، هماهنگی و هم افزایی سازمانها، نهادها، شخصیت ها و چهره های برجسته فرهنگی ،علمی و سیاسی کشور که گسترش و ارتقای دامنه اثر گذاری نهضت ضدصهیونیستی در ایران اسلامی و بلکه در سایر کشورها و جوامع آزادیخواه و ظلم ستیز جهان را رقم زدند، سپاسگزاری و قدردانی نماییم.

در این رهگذر با تاکید بر این واقعیت که مقاومت و انتفاضه ملت فلسطین تا رهایی کامل قدس از چنگال سلطه رژیم صهیونیستی و آزاد سازی سرزمین های اشغالی ادامه دارد، با سپاس مجدد از مراتب حمایت و همدردی ملت ایران اسلامی در مقطع نوین تاریخی که بازسازی غزه به عنوان یک ضرورت حیاتی و مهم فراروی جامعه جهانی ، بویژه جهان اسلام ، قرار گرفته است و ایرانیان غیور ادامه جهاد مقدس خود را در عرصه بازسازی غزه و نیز حمایت همه جانبه از مردم فلسطین در راه تحقق آرمان قدس می دانند، از تمامی اقشار و آحاد مردم عزیزخواهانیم باکمک های بی دریغ و خالصانه خود مسیر سازندگی این منطقه مظلوم و ویران شده را که به نماد مقاومت مسلمین در برابر کفار حربی و منافقین پلید مشهور شده است، سرعت بخشند.

کد مطلب 821032

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