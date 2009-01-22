شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خواهان کمک برای بازسازی غزه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد انتفاضه و قدس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، به مناسبت پیروزی مقاومت حماس و مردم مظلوم و قهرمان غزه در جنگ 22 روزه، بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر است. این حقیقت ناب و انکار ناپذیری است که امت پیامبر اعظم (ص) در 14 قرن اخیر و در صحنه حوادث و رخدادهای سرنوشت ساز که آوردگاه رویارویی آنان با دشمنان قرآن و عترت قرار گرفته است، بارها آنرا فریاد کرده و بر تارک تاریخ خود حک و آنرا الهام بخش نسلهای بعدی ساخته است.

مقاومت و پایداری حیرت انگیز و بی نظیری که مجاهدان سرافراز حماس و مردم مظلوم و ظلم ناپذیر غزه برای حفظ آرمان قدس و روشن نگهداشتن مشعل انتفاضه و مقاومت اسلامی فلسطین در برابرتجاوز وحشیانه و جنایتکارانه رژیم جعلی و پلید صهیونیستی از خود نشان دادند، از یکسو موجبات شکست و به گل نشستن ماشین جنگی اسرائیل غاصب در باتلاق خود ساخته را فراهم آورد و از دیگر سوی قدرت اسلام و توانمندیهای امت اسلامی و بلکه ملت های آزادیخواه و حق طلب و سلطه ستیز جهان را در پهنه گیتی متبلور ساخت. 22 روز مقاومت پیروزمند که اینک تبدیل به یک تاریخ آموزنده و الهام بخش شده است.

اینک در شرایطی که رژیم جلاد و سران خون آشام و جنایتکار اسرائیل و جبهه نفاق و خیانت در بین امت اسلامی ، تسلیم اراده مقدس حماس و مقاومت تاریخ ساز مردم غزه شده اند و ملت عظیم الشان ایران اسلامی با تاسی و پیروی از منویات ، رهنمودها و پیام های تاریخ ساز و مهم ولی امر مسلمین و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای، بعنوان طلایه دار حمایت از مردم مظلوم و بی دفاع این قطعه خونرنگ از جغرافیای جهان اسلام و ستایش جهاد مقدس مجاهدان شجاع و فداکار در برابرکفار حربی، از این آزمون بزرگ و تاریخی سربلند بیرون آمده و بسترهای شکل گیری نهضت جهانی اعتراض و محکومیت علیه رژیم صهیونیستی و بلکه نظام شیطانی سلطه و سران آمریکا، اسرائیل و حامیان غربی و عربی آن فراهم ساخته است، ضمن تبریک پیروزی خجسته مجاهدان حماس ومردان، زنان و کودکان مظلوم غزه و تعظیم و تکریم شهیدان جاوید و بخون خفته انتفاضه در این نقطه از سرزمین فلسطین وظیفه می دانیم:

1- از حضور اقشار، اصناف و آحاد مختلف ملت مجاهد و نستوه ایران اسلامی، بویژه دانشجویان انقلابی ، فرهنگیان ،پزشکان، دانش آموزان، هنرمندان و ... در عرصه حمایت و ابراز همدردی با مردم غزه و محکومیت مستمر جنایات رژیم صهیونیستی و خلق صحنه ها و لحظات پرشور و شعور درراهپیمایی ها، تظاهرات و اعتراضات ضدصهیونیستی در چند هفته گذشته قدرشناسی نماییم.

2- همگرایی و رویکرد مثال زدنی رسانه های گروهی کشور بویژه رسانه ملی در پوشش خبری و تصویری مراسم و صحنه های با شکوه حمایت از مقاومت و محکومیت ظلم و جنایت صهیونیستی که با راهبری هوشمندانه و صادقانه اصحاب فرهیخته رسانه حاصل شد، دستاوردی ارزشمند و قابل ستایش برای نظام و انقلاب اسلامی به شمار رفته و جا دارد از اهتمام و مجاهدت مسئولین ، مدیران و دست اندرکاران وسایل ارتباط جمعی در سازمان صدا و سیما ، خبرگزاریها، مطبوعات و نیز پایگاههای خبری و اطلاع رسانی مجازی در سطح کشور تشکر نماییم.

2- ازمراتب حمایت، همکاری، هماهنگی و هم افزایی سازمانها، نهادها، شخصیت ها و چهره های برجسته فرهنگی ،علمی و سیاسی کشور که گسترش و ارتقای دامنه اثر گذاری نهضت ضدصهیونیستی در ایران اسلامی و بلکه در سایر کشورها و جوامع آزادیخواه و ظلم ستیز جهان را رقم زدند، سپاسگزاری و قدردانی نماییم.

در این رهگذر با تاکید بر این واقعیت که مقاومت و انتفاضه ملت فلسطین تا رهایی کامل قدس از چنگال سلطه رژیم صهیونیستی و آزاد سازی سرزمین های اشغالی ادامه دارد، با سپاس مجدد از مراتب حمایت و همدردی ملت ایران اسلامی در مقطع نوین تاریخی که بازسازی غزه به عنوان یک ضرورت حیاتی و مهم فراروی جامعه جهانی ، بویژه جهان اسلام ، قرار گرفته است و ایرانیان غیور ادامه جهاد مقدس خود را در عرصه بازسازی غزه و نیز حمایت همه جانبه از مردم فلسطین در راه تحقق آرمان قدس می دانند، از تمامی اقشار و آحاد مردم عزیزخواهانیم باکمک های بی دریغ و خالصانه خود مسیر سازندگی این منطقه مظلوم و ویران شده را که به نماد مقاومت مسلمین در برابر کفار حربی و منافقین پلید مشهور شده است، سرعت بخشند.