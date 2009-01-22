همایش فرماندهان بسیج خواهر سراسر کشور در مشهد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مینو اصلانی مسئول بسیج خواهران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشور ظهر امروز در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران گفت: در این همایش که به مدت 2 روز به طول می انجامد 30 نفر از خواهران مسئولین سپاه از 30 استان کشور پیرامون برنامه های سال جاری و سال آینده و نقاط ضعف و قوت آن با یکدیگر به بحث و بررسی می پردازند.

وی تبیین برنامه ها و سیاست های سال 88 با توجه به نیازهای دهه چهارم انقلاب اسلامی در حوزه مباحث و نیازهای فرهنگی، توانمندسازی مدیران و ارتقاء دانش مدیریت خواهران، توجیه برنامه های سال 88 و اجرای برنامه ها در راستای سیاست های چشم انداز 20 ساله کشور را از مهمترین اهداف این همایش عنوان کرد.

اصلانی ادامه داد: در حال حاضر پنج میلیون و 250 هزار نفر خواهر عضو بسیج هستند.

وی تصریح کرد: الگوسازی حضرت زهرا (س)، آشنایی با مفاهیم قرانی، بازخوانی زندگی حضرت زینب(س)، ترویج و گسترش فرهنگ حجاب و عفاف را از برنامه های در نظر گرفته شده برای بسیج خواهران در سطح رده های مقاومت و پایگاههای محلات و ادارات است.

مسئول همایش مدیران و فرماندهان بسیج خواهران سپاه استانهای کشور همچنین از برگزاری هجدهمین کنگره فاطمه شناسی در سال آینده خبر داد و گفت: بررسی تببین و سیره حضرت زهرا و حضرت معصومه(س) که طلایه دار علم و عفاف است برگزار می شود.

وی در خصوص بازخوانی زندگی حضرت زینب(س) بیان داشت: آنچه که در غزه و انقلاب اسلامی کشورمان اتفاق افتاده برگرفته از روحیه مقاومت و شجاعت بود که از حضرت زینب(س) الگو گرفته شده تا در مقابله با استکبار جهانی کار جدی صورت گیرد.

اصلانی ادامه داد: در حال حاضر بیش از سه هزار گروه پژوهشی در سراسر کشور به محوریت بسیج خواهران در حال فعالیت هستند.

وی افزود: تاکنون 38 هزار معلم در طرح ترویج عفاف و حجاب آموزش دیده اند و در سطح پایگاههای مقاومت، مدارس و دانشگاهها به امر آموزش به آحاد جامعه مشغول هستند.

اصلانی بسیج را بستری برای شکوفا شدن استعدادها دانست و افزود: کسانی که عضو جامعه بسیج هستند ضمن شکوفایی و بروز استعدادهعای خدادادی خود از آموزشهای مختلف بسیج هم بهره مند می شوند.

وی با بیان اینکه طرح محرومیت زدایی، از سال گذشته و با همکاری مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پنج استان کشور اجرا شده است خاطرنشان کرد: این طرح هم اکنون از پنج استان به 20 استان افزایش یافته است.

مسئول بسیج خواهران کشور برگزاری جشن گلریزان در حمایت از زندانیان جرایم مالی، تحت پوشش قراردادن حدود 2 هزار نفر از خانواده های بی سرپرست برگزاری طرح کربلا از غزه و طرح هزاران ختم قرآن برای پیروزی رزمندگان مقاومت، تجمع بزرگ خواهران بسیجی در حمایت از مردمان بی دفاع غزه و جنایات رژیم غاصب اسرائیل، صدور بیانیه در حمایت از مردم فلسطین را از مهمترین برنامه های بسیج خواهران کشور در سال جاری اعلام کرد.