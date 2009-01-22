ایران در بخش کشاورزی 98 درصد خودکفا شده است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، اجلالی بعد از ظهر امروز در مراسم افتتاح طرح تسطیح لیزری اراضی در شیراز افزود: پیش از انقلاب تولید محصولات کشاورزی در ایران حدود 23 میلیون تن بوده که این رقم پس از انقلاب و قبل از وقوع خشکسالی به 102میلیون تن در سال رسید و واردات ما نیز قبل از انقلاب در این بخش 12میلیون تن بود که این رقم در حال حاضر به حدود چهار میلیون تن کاهش یافت که البته بخش زیادی از آن نیز صرف امور دامی می شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 8/9 درصد بودجه کشور به بخش کشاورزی اختصاص داده شده که در مجموع 5/24 درصد نیز اشتغالزایی در این بخش را در پی داشته است.

کشاورزی در کشور تک بعدی نیست

معاون وزیر کشاورزی در امور صنایع آب و خاک با اعلام اینکه در حال حضار ایران آمادگی کاملی برای رقابت در بازارهای جهانی را در بخش کشاورزی دارد، افزود: امروزه کشاورزی در ایران تک بعدی نیست بلکه به صورت چند بعدی عمل می شود که بزرگترین دلیل آن نیز سرمایه گذاری اجتماعی در بخش کشاورزی است که نشان از اعتماد متقابل مردم و دولت دارد.

اجلالی در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت بارشها در کشور نیز بیان کرد: بهترین زمان بارندگی در فصل بهار و تابستان بوده که ما در کشور این بارشها به صورت کمی صورت می گیرد و از طرفی 70 درصد از بارش کشور نیز در مناطقی رخ می دهد که از کشاورزی سهم اندکی دارند.

وی با اشاره به اینکه با این تفاسیر یعنی 30 درصد از بارندگی های کشور در مناطق قطب کشاورزی صورت می گیرد، افزود: با توجه به این شرایط وظیفه داریم با مدیریت صحیح، منابع آبی و خاکی خود را به طور صحیح مصرف کنیم که یکی از روشهای مصرف صحیح اجرای طرح هایی نظیر تسطیح لیزری اراضی به شمار می رود.