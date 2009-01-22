پرسپولیس پیروزی را با تساوی عوض کرد/ طلسم شکست ناپذیری مس

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از نخستین دیدارهای هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور دو تیم مس کرمان و پرسپولیس از ساعت 14:30 امروز در ورزشگاه شهید باهنر کرمان به مصاف هم رفتند که تقابل آنها در پایان به تساوی یک بریک انجامید.

در این بازی ابتدا تیم فوتبال پرسپولیس در دقیقه 29 توسط پژمان نوری به گل برتری رسید و با گل دقیقه 62 روح الله بیگدلی کار به تساوی کشیده شد.

قضاوت دیدار مس کرمان - پرسپولیس برعهده رحیم رحیمی مقدم بود. او در این بازی به جلال امیدیان، فرزاد آشوبی، علی حمودی و ادینهو از تیم مس کرمان و مازیار زارع و علی کریمی از تیم پرسپولیس کارت زرد نشان داد. همچنین فرزاد حسین خانی، کاپیتان تیم فوتبال مس کرمان در دقیقه 3+90 بازی با دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شد.

تیم فوتبال مس کرمان با این تساوی رکورد شکست ناپذیری خود در خانه را حفظ کرد تا از این حیث در لیگ برتر سرآمد دیگر تیم‌ها باشد.