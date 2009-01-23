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۴ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۰۳

جام حذفی اسپانیا/

توقف "اتلتیک بیلبائو" در خانه/ مایورکا پیروز شد

توقف "اتلتیک بیلبائو" در خانه/ مایورکا پیروز شد

دور رفت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا با توقف اتلتیک بیلبائو در دیدار خانگی مقابل اسپورتینگ گیخون و برتری رئال مایورکا برابر رئال بتیس به اتمام رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، دور رفت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای اسپانیا شب گذشته با برگزاری دو بازی به اتمام رسید که طی آن اتلتیک بیلبائو در دیدار خانگی مقابل اسپورتینگ گیخون تن به نتیجه تساوی بدون گل داد و رئال مایورکا نیز با یک گل مهمان خود رئال بتیس را شکست داد. تک گل رئال مایورکا در این بازی را الحسن کیتا در دقیقه 65 به ثمر رساند.

دیدارهای دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا چهارشنبه هفته آینده نهم بهمن ماه طبق برنامه زیر برگزار می شود:
* سویا - والنسیا
* بارسلونا - اسپانیول
* اسپورتینگ گیخون - اتلتیک بیلبائو
* رئال بتیس - رئال مایورکا

کد مطلب 821050

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