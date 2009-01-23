تولید اولین دوچرخه تاشوی کوهستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دوچرخه سواری در سرازیری به همان اندازه هیجان انگیز و نشاط آور است که در سر بالایی کسل کننده و خسته کننده خواهد بود. در برخی مواقع ورزشکاران حتی متناسب با نوع منطقه، راه رفتن را به دوچرخه سواری بر روی شیب تند و رو به بالای یک تپه ترجیح می دهند.

این امر باعث شده است که یک شرکت تولید تجهیزات ورزشی طی یک طراحی مبتکرانه به تولید دوچرخه تاشویی به نام "راهب کوهستان" بپردازد.

این دوچرخه بدون پدال که تنها به منظور پایین آمدن از سطوح شیب دار طراحی شده است دارای صفحه ترمز هیدرولیک و سیستم جذب ارتعاش است. همچنین وزن این دستگاه 9.5 کیلوگرم بوده و در عرض دو دقیقه می توان آن را به یک کوله پشتی تبدیل کرد که هنگام راه رفتن بر روی پشت فرد قرار گرفته و مزاحمتی برای راه رفتن وی ایجاد نخواهد کرد.

براساس گزارش گیزمگ، این دوچرخه با استفاده از چارچوبی سبک و فرمانی قابل جداسازی تولید شده است و به راحتی به حالت تا خورده تبدیل شده و علاوه بر وزن خود، توانایی حمل مقادیری از تجهیزات دیگر را نیز خواهد داشت. همچنین در حالت کوله پشتی چرخ بزرگ این دوچرخه به منظور توزیع مناسب وزن در قسمت بالای بدن انسان قرار خواهد گرفت.