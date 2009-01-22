کاهش تعداد زندانیان غیرعمد در کشور طی سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سید اسد الله جولایی ظهر امروز در جمع خبرنگاران ایلامی اظهار داشت: در حال حاضر تعداد زندانیان جرائم غیر‌عمد از 24 هزار نفر در سال 86 به 10 هزار نفر در سال 87 کاهش یافته است .

وی بیان داشت: یکی از مهمترین اقدامات در ستاد دیه کشور افزایش و جذب کمک‌های مردمی خیران و همچنین کمک‌های دولتی برای آزاد‌سازی مابقی زندانیان جرائم غیر‌عمد است.

این مسئول با اشاره به اینکه این ستاد از بدو تاسیس تاکنون منشا خدمات ارزنده‌ای به زندانیان جرائم غیر‌عمد در استانهای کشور بوده است، خاطرنشان کرد: سال گذشته مردم کشور 110 میلیارد ریال برای آزادسازی زندانیان کمک کرده اند.