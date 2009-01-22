جمع آوری 300 میلیون تومان زکات در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علیرضا ابراهیمی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال 300 میلیون تومان زکات در استان ایلام جمع آوری شده است این در حالی است که سال گذشته 240 میلیون تومان زکات در این استان جمع آوری شده بود.

وی بیان داشت: میزان پرداخت زکات همچنین مشارکتهای مردمی در استان ایلام طی سال جاری افزایش داشته است.

این مسئول با اشاره به اینکه اجرای طرح پرداخت زکات یکی از مهمترین وظایف کمیته امداد است و سالانه این نهاد بخشی از امکانات خود را صرف اجرای دقیق این طرح می کند، خاطرنشان کرد: نهادینه کردن فرهنگ زکات در استان ایلام یکی از ضروریات است.

ابراهیمی یادآور شد: زکات جمع‌آوری شده و کمک‌های خیرین در قالب طرح اکرام به ایتام، فطریه و کمک‌های موردی به نیازمندان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در مناطق شهری و روستایی استان ایلام پرداخت شده است .