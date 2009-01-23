توقف سفرهای توریستی فضایی در سال نجوم

به گزارش خبرگزاری مهر، روسیه ارسال توریست های فضایی را به ایستگاه فضایی بین المللی طی سال 2009 یا سال نجوم متوقف خواهد کرد. به گفته رئیس سازمان فضایی روسیه به دلیل افزایش تعداد کارکنان این ایستگاه از 3 نفر به 6 نفر سفرهای توریستی به این ایستگاه طی سال جاری متوقف خواهد شد.

چارلی سیمونی طراح نرم افزار رایانه ای آمریکایی که پیش از این نیز به این ایستگاه سفر کرده بود، آخرین توریستی خواهد بود که در ماه مارچ به ایستگاه فضایی بین المللی پرواز خواهد کرد.

از سال 2001 برنامه توریستی پر منفعت روسیه 6 پرواز توریستی را به ایستگاه فضایی به پایان رسانده است که هر کدام بیش از 20 میلیون دلار را برای این سازمان به همراه داشته است. آخرین نفر از میان این افراد طراح بازیهای رایانه ای ریچارد گاریوت بود که با پرداخت 35 میلیون دلار سفر خود را در ماه اکتبر به انجام رساند.

تعداد خدمه ایستگاه فضایی بین المللی با ارسال فضانوردانی از کانادا، اروپا و ژاپن به 6 نفر خواهد رسید و طی این تحول تعداد ساعات عملیات تحقیقاتی در این ایستگاه نیز از 10 ساعت در هفته به 35 ساعت افزایش خواهد یافت.

بر اساس گزارش زی نیوز، در عین حال به دلیل بازنشستگی فضاپیماهای سازمان ناسا، این سازمان به منظور انجام نقل و انتقال فضانوردان خود به فضاپیماهای روسی نیازمند بوده و به همین دلیل فعالیت سازمان فضایی روسیه از سال 2010 به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.