30 طرح وزارت نیرو در دهه فجر در کشور به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک پرویز فتاح ظهر امروز در جلسه شورای ادارای شهرستان خمین از بهره‌ برداری 30 طرح وزارت نیرو با صرف اعتباری بالغ بر سه هزار میلیارد تومان در دهه مبارک فجر خبر داد و گفت: این طرح ‌ها شامل افتتاح طرح‌ های نیروگاهی، آبرسانی، فاضلاب و احداث سد است.

وی تصریح کرد: از مجموع اعتبارات هزینه‌ شده 400 میلیارد تومان به احداث طرح ‌های نیروگاهی در کشور اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: وضعیت بارندگی در کشور نگران کننده است و متوسط بارندگی از مهر ماه سال گذشته تا مهر ماه امسال 75 میلی ‌متر بوده که 10 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته و نسبت به متوسط 40 سال گذشته 25 درصد کاهش را نشان می ‌دهد.

فتاح افزود: در این زمینه ستاد مقابله با خشکسالی در کشور با حضور وزرای دستگاه ‌های ذیربط تشکیل شده که در این ستاد راهکارها و برنامه ‌های مدیریت منابع آب و محدودیت ‌های قابل اعمال در تخصیص منابع آبی و مصرف انرژی در کشور تدوین و عملیاتی می‌ شود.

60 تا 70 درصد اعتبارات عمرانی کشور تخصیص داده شده است

وی متوسط اعتبار تخصیص داده شده طرح‌ های عمرانی در کشور را بین 60 تا 70 درصد خواند و اضافه کرد: برای نخستین بار به صورت ویژه برای تخصیص اجرای پروژه سد کمال صالح 100 درصد اعتبار اختصاص داده شده است.

فتاح گفت: با تخصیص این اعتبار کار آبگیری از سد کمال صالح نیمه اول سال آینده انجام و در نیمه دوم سال به بهره ‌برداری می ‌رسد و در سال آینده از بودجه سال 88 نیز 63 میلیارد تومان اعتبار برای آن اختصاص داده شده است.

وی در ادامه گفت: با گذشت 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی نظم، امنیت و پایداری کشور هر سال نسبت به سال قبل از آن بیشتر می شود که این موضوع مرهون ارتباط قوی دولت با ملت و جدایی ناپذیری مردم از آرمانهای امام راحل است.

رفع مشکلات شهر خمین نیازمند توجه مسئولان کشور است

پرویز فتاح در ادامه افزود: از آنجا که این شهر مزین به نام حضرت امام (ره) است، هر چقدر برای توسعه این شهرستان تلاش کنیم باز هم کم است و مسئولان باید دین خود را نسبت به امام و انقلاب با تلاش و توجه به توسعه و رفع مشکلات این شهر ادا کنند.

وی اضافه کرد: در این زمینه از جمله مصوبات مطلوب در این شهرستان، اجرای مصوبه هیئت دولت در سفر دور اول و دوم در ارتباط با احداث نیروگاه 500 مگاواتی برق است که با تولید انرژی برق در این نیروگاه نیاز بخش صنعت به این انرژی رفع می شود.

وی تصریح کرد: انرژی برق تولیدی این نیروگاه برای رونق بخش صنعت و اشتغالزایی که دغدغه همه دولتها است مصرف شود.

وی با اشاره به رویدادهای غزه و پیروزی آنان بر ستمگران صهیونیست گفت: آنچه که باعث پیروزی مردم غزه شد معنا بخشیدن آرمانهای تفکر امام خمینی (ره) است که مقابله با زورگویی را به ملل جهان آموخت و پیروزی مردم مظلوم غزه همان پیروزی مردم ایران است.