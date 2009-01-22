سازمان ملل خواستار بازگشایی گذرگاههای غزه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جان هولمز" هماهنگ کننده امور انسانی سازمان ملل متحد امروز در جریان بازدید از مدرسه ای در بیت لاهیا که در حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی با خاک یکسان شد، گفت : بازگشایی گذرگاهها یکی از مشکلاتی است که خواهان بررسی آن هستیم، بدیهی است اگر بخواهیم غزه را بازسازی کنیم، باید سیمان و مصالح ساختمانی، لوله ها و تجهیزات را فراهم کنیم که همه این وسایل باید وارد شود و ما بر بازگشایی گذرگاهها پافشاری می کنیم.



وی افزود : پیام ما به اسرائیل که مسئول ویرانگری، مرگ و رنجهای به وجود آمده است ، این است که باید اجازه دهد برنامه های کمک رسانی بدون هرگونه موانعی انجام شود.



درجنگ 22 روزه رژیم صهیونیستی علیه نوارغزه که به طور جنون آمیزی منازل، مدارس، تاسیسات زیربنایی و حتی مساجد این منطقه را آماج حملات خود قرار می داد، بیش از 25 هزار واحد مسکونی به طور کلی یا جزئی خسارت دیدند. در این تجاوزگری وحشیانه، بیش از 1300 فلسطینی شهید و بیش از 5300 نفر دیگر مجروح شدند که به سبب استفاده رژیم صهیونیستی از سلاحهای ممنوعه از جمله بمبهای مرگبار فسفری و آغشته به اورانیوم،شرایط بسیار وخیمی دارند؛ نیمی از شهدا و مجروحان را کودکان تشکیل می دهند.

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