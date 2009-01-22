خبر اخراج معدنچی از النصر شایعه است

محمد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد خبر اخراج معدنچی و دو بازیکن ایرانی دیگر از تیم النصر امارات گفت: این موضوع یک شایعه بزرگ است و به هیچ عنوان صحت ندارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر تمرین النصر در حال برگزاری است و مهرزاد معدنچی و محمد نصرتی در تمرینات گروهی این تیم حضور دارند و خود را برای دیدار این هفته النصر با عجمان آماده می کنند.

مدیر برنامه مهرزاد معدنچی خاطر نشان کرد: پس از پیروزی النصر برابر الاهلی پاگلزدورف در گفتگو با روزنامه‌های اماراتی تاکید کرده بود که بیشتر برنامه‌های تیمش را براساس قدرت تکنیکی معدنچی طراحی می کند زیرا وی بهترین بازیکن و بهترین لژیونر خارجی حاضر در لیگ امارات است.

وی در ادامه اظهار داشت: برخلاف اظهارات مطرح شده ابراهیم کامل جای هیچ بازیکن ایرانی به النصر نیامده زیرا طبق قوانین فصل جاری لیگ امارات نام این مهاجم عراقی در فهرست 2 بازیکن خارجی زیر 23 سال این تیم اضافه شده است و اخبار مطرح شده در خصوص جانشینی وی با بازیکنان ایرانی صحت ندارد.

زمانی در پایان گفت: به دلیل آنکه مدیر برنامه نصرتی و عنایتی نیستم صحیح نیست در خصوص این دو بازیکن صحبت کنم. نصرتی در حال حاضر در تمرینات تیم النصر شرکت می کند و رضا عنایتی هم شخصا از این تیم جدا شد و بحث اخراجش از جمع آبی پوشان دبی صحیح نیست.