خسارت 20 هزار میلیارد تومانی کشور از حوادث طبیعی

به گزارش خبرنگار مهر، صادق محصولی عصر پنجشنبه در حاشیه سفر به مازندران در کارگروه کشوری آموزشی مدیریت بحران استانهای شمالی کشور در ساری افزود: اصلی ترین وظیفه مدیران در هنگام حوادث آشنایی با آموزشهای مربوط به مدیریت بحران است.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت بحران موضوع جدیدی نیست و رسیدگی و توجه به اصل آموزش مقابله با بحرانهای احتمالی در جامعه ضروری است.

قائم مقام شورای عالی مدیریت بحران کشور با اشاره به اینکه قوانین مربوط به سازمان مدیریت بحران به تصویب مجلس رسیده است، تصریح کرد: ایجاد سازمان مدیریت بحران در کشور امری ضروری بوده است.

محصولی با بیان اینکه ایران جزو 10 کشور جهان از نظر سوانح، بحران و حوادث مختلف است یادآور شد: بیش از 30 نوع حادثه و بلایای طبیعی دنیا در ایران تجربه شده است.

وی با بیان اینکه ایران به واسطه موقعیت بحرانی و حادثه خیز بودن خود استعداد حوادث بسیاری را دارد یادآور شد: سالانه هزار حادثه در ایران رخ می دهد و از آغاز امسال تاکنون 800 حادثه در کشور به وقوع پیوسته است.

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور نیز در سخنانی با اشاره به اینکه مدیران حوادث کشور باید در سطح کلان، مسائل مربوط به مدیریت بحران را با جدیت دنبال کنند افزود: هزار مدیر عالی در سطح کشور ارتباط مستقیمی با موضوع مدیریت بحران دارند.

حسین باقری افزود: وزارت کشور مسئول مدیریت بحران در کشور نبوده و دستگاههای اجرایی باید در مواقع حادثه جلوی بحران های تنش زا را بگیرند.

استاندار مازندران نیز با اشاره به اینکه مازندران از نظر میزان حوادث و سطح خسارات وارده در ردیف استانهای نخست کشور است، بیان داشت: طی سالهای گذشته شاهد 16 مورد حادثه طبیعی در مازندران بوده ایم.

کریمی افزود: بافتهای فرسوده شهری و روستایی، ابنیه غیر فنی و غیر اصولی ساخته شده، جنگل زدایی و قطع درختان جنگل، عدم رعایت نکات ایمنی، تغییر کاربری اراضی، تهاجم به حریم و بستر رودخانه، برداشت بی رویه شن و ماسه از عوامل مهم در تشدید حوادث غیر مترقبه و خسارات جانی و مالی در مازندران بوده است.

وی خاطرنشان کرد: انجام پروژه های پیشگیرانه در هنگام وقوع حادثه می تواند جلوی بسیاری از بحرانهای طبیعی را بگیرد.