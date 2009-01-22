"بنجامین باتن" در 13 رشته نامزد اسکار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسوشیتدپرس اعلام کرد آکادمی علوم و هنرهای سینمایی لحظاتی پیش اسامی نامزدهای 24 بخش جوایز اسکار 2009 را اعلام کرد و فیلم "بنجامین باتن" با نامزدی در 13 رشته بیشترین بخت را برای دریافت جوایز امسال دارد.

براد پیت در این فیلم که یکی از فیلم‌های موفق فصل جوایز امسال بود نقش مردی را بازی می‌کند که با گذشت زمان جوان می‌شود. "بنجامین باتن" در بخش اسکار بهترین فیلم با "فراست / نیکسن" ران هوارد، "میلک" گاس ون سنت، "خواننده" استفن دالدری و "میلیونر زاغه‌نشین" دنی بویل رقابت می‌کند.





"مورد عجیب بنجامین باتن" با بازی براد پیت با نامزدی در 13 رشته پیشتاز جوایز اسکار امسال است

فینچر در بخش بهترین کارگردان، دنی بویل ("میلیونر اسلامداگ")، استفن دالدری ("خواننده")، کلینت ایستوود ("بچه عوضی") و ران هوارد ("فراست / نیکسن") را به عنوان رقیب پیش رو دارد.

پیت نیز در بخش بهترین بازیگر مرد نامزد دریافت جایزه است و دیگر رقبای این بخش شامل ریچارد جنکینز برای "میهمان"، فرانک لانجلا برای "فراست / نیکسن"، شان پن برای "میلک" و میکی رورک برای "کشتی‌گیر" هستند.

آن هاتاوی برای "ریچل ازدواج می‌کند"، آنجلینا جولی برای"بچه عوضی"، ملیسا لئو برای "رود یخزده"، مریل استریپ برای "تردید" و کیت وینسلت برای "خواننده" نامزدهای اسکار بهترین بازیگر زن هستند.

همان طور که انتظار می‌رفت هیث لجر بازیگر فقید استرالیایی برای بازی در نقش جوکر در فیلم "شوالیه تاریکی" به کارگردانی کریستوفر نولان در بخش بهترین بازیگر مرد مکمل نامزد شد، اما فیلم جدید مجموعه بتمن از راه‌یابی به دیگر بخش‌های مهم اسکار امسال از جمله بهترین فیلم و کارگردان جا ماند.

"میلیونر زاغه‌نشین" بویل نیز که داستان آن در بمبئی روی می‌دهد در مجموع در 10 رشته نامزد اسکار است. جاش برولین ("میلک")، رابرت داونی جونیر ("تندر استوایی")، فیلیپ سیمور هافمن ("تردید") و مایکل شانون ("مسیر انقلابی") در کنار هیث لجر نامزدهای بخش بهترین بازیگر مرد مکمل را تشکیل می‌دهند.

نامزدهای بخش بهترین بازیگر زن مکمل نیز عبارتند از ایمی آدامز ("تردید")، پنه‌لوپه کروز، ("ویکی کریستینا بارسلونا")، وایولا دیویس ("تردید")، تاراجی پیو هنسن ("مورد عجیب بنجامین باتن") و مارسیا تومی ("کشتی‌گیر").



در بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان فیلم‌های "عقده بادر ماینهوف" اولی ادل از آلمان، "کلاس" لورن کانته از فرانسه، "انتقام" گتس اشپیلمان از اتریش، "خروجی" یوجیرو تاکیتا از ژاپن و "والس با بشیر" آری فولمن از رژیم صهیونیستی برای دریافت جایزه رقابت می‌کنند.

"وال – ای"، "بولت" و "کنگ فو پاندا" نامزدهای بخش بهترین فیلم انیمیشن هستند و نامزدهای بخش اسکار بهترین مستند بلند عبارتند از خیانت" الن کوراس، برخوردها در انتهای دنیا" ورنر هرتسوگ، "باغ" اسکات همیلتن کندی، "مرد روی سیم" جیمز مارشال و Trouble the Water تیا لسین و کارل دیل.

فهرست نامزدهای اسکار امسال را فورست ویتکر بازیگر برنده اسکار و سید گنیس رئیس آکادمی علوم و هنرهای سینمایی در بورلی هیلز لس آنجلس اعلام کردند. در 20 سال اخیر 15 فیلم که بیشترین نامزدی اسکار را داشته‌اند، در نهایت جایزه اسکار بهترین فیلم آن سال را نیز برنده شده‌اند.

مراسم اعطاء جوایز هشتاد و یکمین دوره اسکار روز 22 فوریه (چهارم اسفند) در کداک تیه‌تر لس آنجلس برگزار و از شبکه ABC پخش می‌شود.

فهرست کامل نامزدهای اسکار 81 فردا در خبرگزاری مهر منتشر می‌شود.