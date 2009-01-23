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۴ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۱۸

یک تن مواد مخدر در کرمان کشف شد

یک تن مواد مخدر در کرمان کشف شد

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی کرمان گفت: ماموران نیروی انتظامی استان طی هفته گذشته بیش از هزار کیلوگرم مواد مخدر در کرمان کشف کردند.

سرگرد علیرضا پرویر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: ماموران مبارزه با مواد مخدر رفسنجان طی 2 عملیات جداگانه 135 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و در این رابطه 2 نفر را دستگیر کردند.

وی افزود: در شهرستان منوجان نیز ماموران انتظامی این شهرستان موفق به کشف 57 کیلوگرم مواد مخدر از نوع کراک در این شهرستان شدند که به همراه متهم این پرونده تحویل مقامات قضایی شدند.

سرگرد پریور افزود: ماموران انتظامی شهرستانهای قلعه گنج و منوجان نیز طی 2 عملیات جداگانه 832 کیلو و 180 گرم مواد مخدر کشف و ضبط کردند.

کد مطلب 821098

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