پرواز مستقیم زاهدان - گرگان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، مدیر شعبه زاهدان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص گفت: این پرواز هر هفته روزهای پنجشنبه به صورت رفت از زاهدان به گرگان و برگشت از گرگان به زاهدان انجام میشود.
مهرداد سیامی افزود: طول مدت این پرواز یک ساعت و 50 دقیقه است و مسیر اولیه آن از تهران به زاهدان و گرگان است.
وی همچنین اظهار داشت: هواپیمایی جمهوری اسلامی در طول هفته 25 پرواز از مبدا زاهدان به مقاصد مختلف کشور دارد که مسیر گرگان نیز به آن اضافه شد.
سیامی اعلام کرد: پرواز زاهدان گرگان بخاطر درخواستهای متعدد هموطنان و پس از انجام مطالعات و بررسیهای لازم، برقرار شده است.
مدیر شعبه زاهدان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت: حمایت و تقاضای مردم ضامن تداوم و افزایش شمار هفتگی پروازهای این شرکت است.
مهرداد سیامی افزود: مطالعه و بررسی مسیرهای پروازی بین شهرهای دیگر کشورنیز انجام شده اما تقاضای آنها چندان نمود نداشته است .
وی تصریح کرد: وجود فرودگاه با استاندارد و تجهیزات لازم زمینه ایجاد پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی است و هم اکنون تنها از دو فرودگاه زاهدان و چابهار پروازهای این شرکت انجام میشود.
با اضافه شدن این خط پروازی، در طول هفته به طور متوسط 90 پرواز داخلی و سه پرواز خارجی در فرودگاههای این استان انجام میشود.
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