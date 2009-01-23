تماشاگران کرمانی خواستار ادامه برنامه 90 شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، تماشاگران دیدار مس کرمان و پرسپولیس در جریان بازی این 2 تیم بارها با تشویق عادل فردوسی پور از مسئولان خواستند وی را در تهیه برنامه 90 یاری دهند.

محمد احمدی یکی از تماشاگران این دیدار در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: برنامه تلویزیونی 90 یکی از پربیننده ترین برنامه های تلویزیونی در چند سال اخیر بوده است که به جرات تعداد زیادی از بینندگان صدا و سیما را جذب کرده است.

وی با اشاره به فعالیت چند ساله این برنامه افزود: مسئولان تیمها و فوتبال کشور باید آستانه تحمل خود در قبول انتقاد و تلاش در جهت رفع آنها را بالا ببرند نه اینکه با سنگ اندازی مانع از مطرح شدن مشکلات ورزش پرحاشیه فوتبال شوند.

علی جاوید یکی دیگر از تماشاگران این دیدار افزود: چرا باید با برنامه ای که به شدت مورد استقبال مردم است برخورد شود شاید اگر احتیاج به تغییراتی باشد با چند تذکر هم حل شود اما به نظر می رسد برخی از افراد برنامه 90 را مانع فعالیت های خود می دانند.

وی گفت: فوتبال ورزشی است که پول هنگفتی در آن منتقل می شود و همین مسئله این ورزش را پر حاشیه کرده است و وجود برنامه ای چون 90 الزامی است.

جاوید عنوان کرد: برنامه 90 نقش نظارتی و روشنگری برای این ورزش دارد و در طول سالها خدمات زیادی را به ورزش فوتبال ارائه داده است.