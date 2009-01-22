به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در دیدار موفق الربیعی، مشاور امنیت ملی عراق، روابط تهران و بغداد را تاریخی و برادرانه دانست و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران خواهان عراقی آباد ، عزیز و مقتدر است و امیدواریم بازسازی و پیشرفت این کشور روند شتابانی به خود بگیرد و ایران در این راه در کنار دولت و مردم عراق قرار دارد .

رییس جمهور با قدردانی از اقدامات مسئولین عراقی برای تحکیم روابط برادرانه بین دو کشور گفت: امیدواریم هر چه زودتر حکومت در عراق به طور کامل مستقر شده و به مأموریت های منطقه ای و بین المللی خود بپردازد .

احمدی نژاد با تأکید بر هوشیاری مقامات عراق نسبت به ترفند ها و حیله های دشمنان تصریح کرد : گرچه امروز آمریکا در سراشیبی افول قرار گرفته و ملت های منطقه از جمله ملت عراق نسبت به هفت سال گذشته قویتر شده اند، اما گروهی که از پشت صحنه ، آمریکا را اداره می کنند، به دنبال تسلط کامل بر منطقه خاورمیانه هستند؛ از این رو نباید از کید و حیله دشمنان غافل شد .

رییس جمهور وجود عراقی مقتدر در منطقه را باعث تقویت جبهه ضد صهیونیستی و ضد استکباری دانست و گفت: وجود عراقی قدرتمند نه تنها باعث یأس دشمنان برای تسلط به منطقه خاورمیانه خواهد شد؛ بلکه در چنین صورتی ملت عراق نیز در اولین فرصت به مسوولیت های انسانی و اسلامی خود در منطقه عمل خواهد کرد .

موفق الربیعی مشاور امنیت ملی عراق نیز در این دیدار گزارشی از اوضاع کشورش ارائه داد و از تلاشهای جمهوری اسلامی ایران در تحکیم اوضاع امنیتی عراق و بازسازی این کشور قدردانی کرد.

وی همچنین با اشاره به سفر دکتر احمدی نژاد به عراق اظهار داشت : شما اولین رییس جمهور منطقه بودید که از عراق بازدید کردید و این نشان دهنده شجاعت و علاقه شما به مردم عراق بود که البته از معانی ویژه ای در مناسبات منطقه ای نیز برخوردار بود.