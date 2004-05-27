انفجار يك خودروي بمب گذاري شده در بغداد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري رويترز، ماموران پليس با مشاهده يك خودروواوپل بدون پلاك درمنطقه السيديه آن را تحت تعقيب قرار دادند كه ناگهان درجريان تعقيب منفجر شد اما به هيچ كس آسيبي نرسيد.

به نظر مي رسد در اين انفجارراننده آن كشته شده باشد اما منابع خبري هنوز جزييات اين خبر را منتشر نكردند.

خبرديگراينكه امروزدرجريان مبادله آتش ميان نيروهاي اشغالگر آمريكايي وافراد مسلح ناشناس دربغداد، دستكم يك عراقي كشته و هفت تن ديگر مجروح شدند.

اين حادثه پس انفجار بمب دريكي از شاهراههاي بغداد به هنگام عبوريك خودرو نيروهاي آمريكايي روي داد.به گفته شاهدان، حمله افراد مسلح زماني صورت گرفت كه شش عراقي سواربرميني بوس درحركت بودند.

همچنين براثرانفجارسه بمب درمسيرعبور يك كاروان نيروهاي آمريكايي در شهر فلوجه شماري از نيروهاي اين كشوركشته و زخمي شدند.







