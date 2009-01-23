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۴ بهمن ۱۳۸۷، ۱۰:۰۷

حجت الاسلام مرادی:

حفظ فرهنگ عاشورایی انقلاب اسلامی را تضمین می کند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل پژوهش و آموزش وزارت کشور گفت: تاسی به فرهنگ عاشورایی در جامعه تنها راه حفظ انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن است.

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، حجت الاسلام شهاب مرادی پنج شنبه شب در نخستین مراسم سالگرد مرحوم کاظمی دینان نماینده فقید آمل در مجلس در مصلی این شهر افزود: این فرهنگ با ارزش دینی در کشورمان در همه جا برای ایران اسلامی افتخار آفریده و به کشور ما عزت بخشیده است.

وی تاکید کرد: مادامی که مسئولان و مردم این شهر و در هرجایی که فریاد حق خواهی مظلوم بلند است و در این راه ملت پیشگام است فرهنگ حسینی بودن خود را حفظ کرده است.

مدیرکل پژوهش و آموزش وزارت کشور به پیروزی غرور آفرین مردم غزه و جنایات بیرحمانه صهیونیست ها اشاره و تصریح کرد: سران عرب باید در قبال این جنایات اسرائیل غاصب شرمنده مردم مسلمان غزه باشند.

حجت الاسلام مرادی افزود: کشتار بی رحمانه کودکان و مردم غزه نمونه بارز نسل کشی بوده که سران جوامع جهانی در قبال این جنایات سکوت کرده بودند.

وی همچنین با بیان اینکه خدمت در نظام اسلامی رضایت خداوند و مردم را به همراه دارد از خدمات مرحوم کاظمی دینان در دوران مسئولیتش تجلیل کرد.

مرحوم سید محمود کاظمی دینان، نماینده مردم شهرستان آمل در دوره های سوم، چهارم و ششم مجلس و پدر دو شهید بوده که در سن 68 سالگی بر اثر عارضه سرطان فوت کرد.

کد مطلب 821121

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