صید زمستانه و بهاره ماهیان خاویاری در دریای مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود اسداللهی غروب پنج شنبه در حاشیه آغاز صدید این ماهیان در بابلسر افزود: این صید در سال جاری با 344 صیاد در قالب 12 شرکت تعاونی در 22 صیدگاه و دوازده مرکز فرآوری استان از رامسر تا تازه آباد بهشهر آغاز و تا 25 خرداد 88 ادامه خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: دستیابی به اصل برنامه تعیین شده قابل پیش بینی بوده به طوری که در فصل گذشته سال جاری نیز با همت عوامل تولید و بهره برداری بهینه موفق به استحصال دو هزار و 148 کیلوگرم خاویار و 16 هزار و 370 کیلوگرم گوشت از دریا شد که نسبت به برنامه و سهم استان در سال جاری افزایش داشته است.

مدیر امور ماهیان خاویاری مازندران افزود: این مدیریت برای ایجاد انگیزه بیشتر در صیادان علاوه بر افزایش قیمت خرید محصول نسبت به پرداخت به موقع آن اقدام نموده که این امر موجب بهبود وضعیت صید و افزایش انگیزه شد.

وی گفت: افزایش رهاسازی بچه ماهیان خاویاری با رساندن میزان فعلی به سقف برنامه چهارم توسعه و مهار صید غیرمجاز ماهیان خاویاری در حوزه دریای خزر و جلوگیری برای قلع و قمع هزاران قطعه ماهیان خاویاری نابالغ غیراستاندارد، ناامن کردن بازارغیررسمی فروش گوشت و خاویار تا چهل تن خاویار و 400 تن گوشت در مازندران صرفا از طریق صید دریا قابل استحصال است.

اسداللهی گفت: بر اساس گزارش موسسه تحقیقات شیلات ایران در صورت ادامه روند فعلی از بین بردن ذخایر این ماهیان و صید بی رویه در حوزه کشورهای حاشیه دریای خزر تا سال 1400 ذخایر این ماهیان به صفر می رسد و کشور از این موهبت الهی و آثار اقتصادی و اجتماعی ارزشمند آن بی بهره خواهد بود.

مدیر امور ماهیان خاویاری مازندران با اشاره به نقش و اهمیت خاویار در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: ماهیان خاویاری گونه های منحصر به فرد بوده و از نظر زیست محیطی بسیار مورد توجه و با اهمیت هستند.

به گفته وی، در بعد اقتصادی هر گرم خاویار ایران با صد بشکه نفت برابری می کند و خاویار ایران با بالاترین استانداردهای بین المللی تولید می شود.

وی افزود: در حال حاضر قریب به دو هزار نفر به صورت مستقیم در فعالیت های صید، بهره برداری، عمل آوری و صدور خاویار فعالیت دارند و در صورت حفظ ذخایر و احیاء آن برای صدها نفر دیگر زمینه اشتغال جدید به وجود می آید.