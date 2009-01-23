چالش های مدیریتی و اجرا نشدن برنامه ها مانع توسعه یافتگی است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان محمد باقر قالیباف شامگاه گذشته در نشست بررسی راهکارهای تحقق فرمان مقام معظم رهبری که با حضور نخبگان و فرهیختگان اصفهانی برگزار شد، افزود: وجود چالش مدیریتی در کشور و تاثیر آن در توسعه بحث اکنون نیست و سالهاست که در کشور مطرح است.

وی با با بیان اینکه"من هرگز در بیان این دیدگاه نگرش سیاسی نداشته و قصد تضعیف کردن کسیرا هم ندارم" ضرورت توجه به نظریه های سیاسی امام خمینی (ره) را برشمرد و ادامه داد: اگر اکنون عصر شکوفایی است و اگر بنای کار ما تحقق چشم انداز بیست ساله است باید برای ثانیه، روز و لحظات خود برنامه مدون داشته و نباید حتی لحظه ای نیز غفلت کنیم.

وی تصریح کرد: زمان سرمایه ای است که بر نمی گردد و ما درد پیاده سازی اهداف شهدا و انقلاب را داریم.

توسعه کشور باید بر مبنای عدالت و معنویت باشد

شهردار تهران همچنین ادامه داد: اگر توسعه بر مبنای عدالت نباشد کاری از پیش نخواهد رفت و باید توسعه کشور بر مبنای عدالت و معنویت باشد.

وی ادامه داد: اگر در جامعه مدیریت صحیح باشد و ارزش گرایی اساس کار باشد تهدیدها برای ما تبدیل به فرصت خواهد شد.

قالیباف همچنین ادامه داد: چگونه ممکن است زمانی که نفت 17 دلار به فروش می رسد ما ناله سر دهیم و زمانی که نفت 140 دلار شد باز دچار مشکل باشیم و چرا باید در کشور هم از نفت گران و هم ارزان زیان ببینیم.

قالبیاف همچنین با اشاره به اینکه نباید فرصت را از دست داد، یادآور شد: برخی از شاخص ها در کشور ما به اندازه کشورهای پیشرفته است.

شهردار تهران همچنین اظهار داشت: این اشتباه است که ما خود را با قبل از انقلاب یا حتی چند سال پیش خود قیاس نماییم چنانچه من در شهرداری تهران نیز بر این باور هستم که باید همواره خود را با کشورهای پیشرفته و بالاتر از خود مقایسه نماییم و نه حتی سه سال پیش که در راس کار آمده ایم.

تبصره 13 از لایحه های خوبی بود که دولت به مجلس ارائه کرد

شهردار تهران همچنین در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در موضوع چالش مدیریتی نباید این نکته را فراموش کرد که اگر شیوه ها را اصلاح نکنیم کاری از پیش نخواهد رفت.

قالیباف ادامه داد: در برخی اوقات این امکان وجود دارد که ما طرح و لایحه خوب ارائه دهیم اما اگر خوب عمل نشود بهترین لوایح را هم خراب خواهیم کرد.

وی ادامه داد: تبصره 13 از لایحه های خوبی بود که دولت نهم به مجلس ارائه داد و اشکالات جزئی آن نیز در مجلس اصلاح شد.

قالیباف تصریح کرد: لایحه و طرح تبصره 13 از لایحه های خوب بود که باید دید این امر در خروجی کار چه نتیجه ای را در بر داشته است.

وی همچنین با اشاره به اینکه از مدافعین تحول در عرصه اقتصادی است، ادامه داد: اجرای این طرح لازم است و اصلاح یارانه ها نیز باید انجام شود اما باید دانست که این تصمیم یک پیش زمینه نیاز دارد و اگر اصلاح مدیریتی نشود اجرای طرح با مشکلاتی روبرو می شود.

قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: همه تلاش دشمنان دانا و دوستان نادان بر این است که کارآمدی دین در جامعه تحقق نیابد که برای عملی شدن آن سعی در گرفتن کارآمدی جوانان شده است.

شهردار تهران افزود: دشمن با این اقدام به نوعی با ما مبارزه منفی کرده و باید با گذشت، خرد جمعی و ایثار این ارزشها در جامعه شکل گیرد.

باید به دنبال تحقق مردم سالاری دینی بود

قالیباف همچنین در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: باید احزاب به دنبال تحقق مردم سالاری دینی در جامعه باشند.

شهردار تهران یادآور شد: شایسته نیست که ما درگیر دعواهای حزبی شویم و در هر صورت باید حزب در جامعه وجود داشته باشد اما این درست نیست که گفته شود آنچه در حزب مخالف انجام می شود، مخالفت است.

وی ادامه داد: باید به دنبال مردم سالاری دینی بود که حقیقت مردم سالاری دینی، هدایت الهی و اراده مردم است که باید از خرد جمعی استفاده کرد.

انقلاب اسلامی ثمره مبارزات سنگین تشیع است

به گزارش خبرنگار مهر ، قالبیاف در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: انقلاب اسلامی ثمره مبازرات سنگین تشیع است.

شهردار تهران اظهار داشت: انقلاب ما از نهضت امام حسین(ع) نشات گرفته که ریشه آن در شهادت و جهاد است و پیروزی انقلاب اسلامی نیز پیروزی خون بر شمشیر بود.

وی ادامه داد: این موضوع در دوران جنگ تحمیلی پیاده شد و بروز این روحیه در نهایت سبب احیای اسلام و عزتمندی مسلمین شد.

قالیباف اظهار داشت: ما هرگاه که از این فرهنگ فاصله بگیریم از مسیر نصرت الهی خارج خواهیم شد.

وی تصریح کرد: امام خمینی (ره) و این انقلاب قطعا یک نظریه سیاسی داشت چنانچه همه مکاتب و نظریات سیاسی یک شعار و یک عمل دارند.

قالیباف با اشاره به اینکه ما در انقلاب اسلامی باورهایی داریم که باید تلاش نمود تا این مجموع شعارها و نظریات سیاسی که برای تحقق آن، شهدای بزرگی را تقدیم کرده ایم در جامعه پیاده شود.

وی با اشاره به سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داد: در این سی امین سالگرد نباید از افتخارات انقلاب فاصله گرفت و اکنون جمهوری اسلامی ایران در جزیره آرامش به سر می برد که این امر تنها به سبب برکت خون شهدا، اخلاص امام خمینی (ره) و توسل به اهل بیت است.

قالیباف عنوان کرد: اگر این نظریه سیاسی که امری فردی نیست و یک امر اجتماعی است در مسند قدرت قرار گیرد دنیا و آخرت ما را تضمین خواهد کرد.

شهردار تهران در بخش پایانی سخنان خود خطاب به نخبگان و فرهیختگان خاطرنشان کرد: اکنون شما باید در شهر، استان، کشور و محیط کاری خود در این عرصه منصفانه روشنگری نمایید.