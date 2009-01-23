تصویب آیین نامه جدید فرصت مطالعاتی دانشگاه اراک

ملک سلیمانی مهرنجانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: آیین نامه فرصت مطالعاتی دانشگاه اراک شرایط بهتری را برای اعضای هیئت علمی که برای فرصت مطالعاتی به خارج یا داخل اعزام می شوند پیش بینی کرده است.
وی اضافه کرد: این آیین نامه در شورای دانشگاه تصویب شده و در دستور جلسه هیئت امنا قرار گرفته و هیچ مشکل خاصی برای تصویب در هیئت امنا وجود ندارد.
رئیس دانشگاه اراک در اشاره به مهم ترین ویژگی آبین نامه جدید فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی این دانشگاه گفت: جنبه های مالی و بیمه اعضای هیئت علمی که برای فرصت مطالعاتی اعزام می شوند پیش از این در آیین نامه فرصت مطالعاتی دیده نشده بود که این بحثها در آیین نامه جدید مورد توجه قرار گرفته است.
سلیمانی مهرنجانی خاطرنشان کرد: هزینه خدمات پزشکی در خارج کشور زیاد است بنابراین بر اساس آیین نامه جدید فرصت مطالعاتی با در نظر گرفتن بیمه خدمات پزشکی سعی شده تا مشکلات این چنینی رفع شود.
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