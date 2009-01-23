پروژه کشتارگاه صنعتی بجنورد پس از 11 سال به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین جهانبخش، در جلسه تشریح برنامه های ستاد ویژه طرح ملی "900"، افزود: به مناسبت سی امین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی 900 طرح در 30 استان کشور و درهر استان 30 طرح به بهره برداری خواهد رسید.

وی تصریح کرد: ساعت 9 صبح روز نهم بهمن 30 طرح ، به طور همزماندر سراسر کشور و با دستور رئیس جمهور از محل تالار بزرگ وزارت کشور، به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح می شود.

وی اضافه کرد: سایر پروژه ها با حضور معاونان استاندار، فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی افتتاح می شود.

وی خاطرنشان کرد: براساس برنامه ریزیهای ستاد سیمرغ ، پروژه کشتارگاه صنعتی بجنورد به عنوان طرح انتخابی به دستور رئیس جمهور در 9 بهمن در این استان افتتاح می شود.

وی اذعان کرد: در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی امسال 644 طرح با اعتباری بالغ بر 198 میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی، استانی و تملک دارائی سایر دستگاهها و 175 طرح با اعتبار 2 میلیارد تومان از اعتبار دهیاریها افتتاح می شود.