ترس سران صهیونیست از پیگرد قضایی بدنبال جنایات غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لیبربلژیک در شماره امروز خود می نویسد: کارشناسان ارتش اسرائیل ازهمان ابتدای جنگ بدون هیچگونه ابهامی اعلام کرده بودند که هدف ارتش اسرائیل در غزه انجام عملیاتی نامتناسب ، ازطریق هوا و زمین جهت احیای مجدد قدرت بازدارندگی این ارتش است.

افسران ارتش نیز این موضوع را مخفی نمی سازند که در عمل برای دفاع از افراد خود به تاکتیک های تهاجمی یعنی شلیک های جمعی دست زده اند، ولی شاید این صداقت گفتار چیزی را عوض نکند به همین جهت ارتش و دولت مهیا می شوند با شکایات خارجی به جرم ارتکاب جنایات جنگی مقابله کنند.

این روزنامه در ادامه تاکید کرده است :‌ از یکسو اسرائیل مجبور خواهد شد انجام تحقیقات بین المللی در مورد مرگ فلسطینهای غیر نظامی و تخریب اموالشان را قبول نماید همانطور که بان کی مون دبیر کل سازمان ملل روز سه شنبه به آن اشاره کرد. از سوی دیگر وزرا و نظامیان کشور ممکن است بخاطر دست داشتن در جنگ مورد پیگرد قرار گیرند. حتی در خود اسرائیل نیز هشت سازمان حقوق بشری از دادستان کل خواسته اند با توجه به "وسعت وجنبه وحشتناک" تعداد غیر نظامیان فلسطینی تحقیقاتی را آغاز نماید. لذا امکان دارد که مسئولان اسرائیل جهت اجتناب از دستگیر شدن بزودی از سفر به خارج خودداری کنند، ضمنا ارتش نیز نشر و انتشار نام و تصاویر افسرانی که هدایت عملیات در غزه را در دست داشتند ممنوع ساخته است، البته اسرائیل ضد حمله خود را هم تدارک دیده است .

این روزنامه بلژیکی آورده است : از سوی دیگر حقوقدانان اسراییل ادله لازم برای این کار را فراهم کرده اند، ارتش مدارک لازم را جمع آوری می نماید و حیم هرزوگ وزیر امور اجتماعی هماهنگ کننده کمکهای بشر دوستانه در غزه عملیات مربوط به رفع اتهام از کشور و اتباع آن را هدایت خواهد کرد.

این روزنامه غربی درادامه بدون ارائه آمار وارقام دقیق ازحجم جنایات تجاوزنظامی رژیم صهیونیستی چنین آورده است: اسرائیل خواهد گفت که از خود دفاع کرده، خواهد گفت تمامی تلاش خود را بکار برد تا غیر نظامیان را از انجام حملات مطلع سازد.



همچنین این روزنامه بلژیکی در توجیه حملات وحشیانه صهیونیستها به افراد بی دفاع وغیر نظامی اعلام کرده است: ارتش اسرائیل در این راستا 250000 تماس تلفنی انجام داده و چندین تن اعلامیه در منطقه پخش کرده است و به رادیوهای محلی برای دادن پیام نفوذ کرده است.

به نوشته این روزنامه ازسوی دیگر نمایندگان دادستان کل نظامی در ستاد مشترک عملیات ارتش حضور داشته اند و تک تک اهداف را قبل از هدف قرار دادن تایید می کردند.

دربخش دیگری از این مقاله چنین ادعا شده است :‌ لازم به ذکر است که ارتش اسرائیل تحقیقاتی را در مورد استفاده اشتباهی حدود بیست خمپاره فسفری سفید آغاز کرده است. خمپاره هایی که توسط واحد چتربازان احتیاط در محله پر جمعیت بیت لاهیا در شمال غزه شلیک شده است. 180 خمپاره فسفری دیگر نیز در فضاهای باز بخصوص در تاکستانها علیه مبارزان حماس شلیک شده است.

ژرالد پاپی درمقاله ای در همین روزنامه می نویسد: روز پنجشنبه وکلای شاکیان بلژیکی و فرانسوی پرونده ای را جهت اطلاع رسانی به دادستان دیوان کیفری بین المللی لاهه آقای لویی مورونو اوکامپو درباره ارتکاب جرایم جنگی از سوی ارتش اسرائیل در جنگ غزه بین 27 دسامبر 2008 تا 18 ژانویه 2009 که طی آن بیش از 1300 فلسطینی کشته شدند که اکثر آنها غیرنظامی بودندو تسلیم خواهند کرد.

ژرژهانری بوتیه وکیل انجمن های بلژیکی (چندین سازمان که 12 ژانویه دعوت به تظاهرات کرده بودند) دچارتوهم نشده است زیرا چند روز پیش سخنگوی دادستان اعلام داشته بود که دیوان کیفری بین المللی در مورد وقایع اتفاق افتاده در غزه صلاحیت رسیدگی ندارد زیرا اسرائیل این نهاد را که وابسته به سامان ملل است برسمیت نمی شناسد،‌ ولی اضافه ساخته بود در صورتی که " شورای امنیت پرونده را به این دادگاه محول نماید یا در صورتی که اسرائیل بطور موقت صلاحیت دیوان را قبول نماید" صلاحیت رسیدگی خواهدداشت.

از آنجایی که احتمال قبول صلاحیت دادگاه ازسوی اسرائیل توهمی بیش نیست می ماند بخش اول یعنی ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت به دیوان ، در این زمینه سابقه ای نیز وجود دارد. در سال 2005 شورای امنیت سازمان ملل از دیوان کیفری بین المللی خواست در مورد نقض حقوق بشر در دارفور سودان تحقیق نماید و این تحقیقات به محکومیت عمر البشیر منجر شد. ولی حتی در آن مورد نیز ژرژبوتیه انتظار ندارد که ایالات متحده که حق وتو دارد چنین درخواستی را از سوی شورای امنیت قبول نماید.

این وکیل بلژیکی که معتقد است دلایل کافی برای انجام شکایت وجود دارد می گوید:" من با سلاحهایی که دردست دارم نبرد خواهم کرد". وی به عنوان مثال اظهارات اخیر بانکی مون دبیرکل سازمان ملل در روز سه شنبه درغزه را یکی از این سلاحها می داند.

ژرالد پاپی در بخش دیگری از مقاله خود آورده است : وزارت دادگستری فلسطین و کشورهایی نظیر بولیوی یا سازمانهایی دیگری در فرانسه یا جهان عرب ،علی الخصوص کمیسیون عربی حقوق بشر نیز همین احساس را دارند و بعنوان شاکی مطرح شده اند.

روزنامه لیبربلژیک همچنین به نقل ازبوتیه وکیل متخصص حقوق بین المللی آورده است دادگاه ویژه ای نظیر آنچه که برای فجایع یوگسلاوی سابق و یا روآندا ایجاد شد می تواند بوجود آید. زیرا این نهاد از طریق رای گیری در مجمع عمومی ملل متحد انجام می گیرد که در انجا دیگر ایالات متحد حق وتو ندارد.

این وکیل متخصص حقوق بین المللی انجام هر گونه اقدامی منجمله شکایت در چهار چوب صلاحیت جهانی دادگاههای بلژیک را نیز منتفی نمی داند هر چند که این قانون بدلیل تنشهای سیاسی بوجود آمده بین بلژیک و اسرائیل بدلیل پیگرد قضایی آریل شارون نخست وزیر اسرائیل به جرم کشتارهای صبرا و شتیلا در سال 1982 در لبنان بشدت محدود شده است.

گفته شد که شکایتی علیه تزیپی لیونی وزیر خارجه فعلی اسرائیل در بلژیک انجام گرفته است. این شایعه روز چهارشنبه در پی درج خبری در این ارتباط از سوی روزنامه اسرائیلی هاآرتص مطرح گردید.