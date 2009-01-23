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۴ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۰۶

کسب پنجمین پیروزی تیم والیبال پیام در مسابقات لیگ دسته یک کشور

کسب پنجمین پیروزی تیم والیبال پیام در مسابقات لیگ دسته یک کشور

بجنورد - خبرگزاری مهر: پنجمین پیروزی متوالی تیم والیبال پیام خراسان شمالی در مسابقات لیگ دسته یک کشور در مقابل تیم بهریزان اصفهان به ثمر رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، در ادامه مسابقات لیگ دسته یک والیبال کشور، تیم پیام خراسان شمالی دیشب با نتیجه 3 بر 0 از سد تیم والیبال بهریزان اصفهان گذشت.

کوروش بهادری مربی تیم پیام خراسان شمالی در این باره به خبرنگار مهر گفت: در این دیدار که از هفته ششم دور برگشت مسابقات والیبال دسته یک کشور در اصفهان برگزار شد، تیم پیام در سه گیم متوالی و با نتایج 25 - 19، 25- 22 و 26 - 24 میزبان خود را مغلوب کرد.

تیم پیام خراسان شمالی که هم اکنون در رده دوم جدول رده بندی قرار دارد، پنجشنبه هفته آینده در بجنورد به مصاف تیم جیحون آق قلای گلستان می رود.

کد مطلب 821149

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