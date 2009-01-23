راهکارهای پیشگیری از پدیده خشکسالی در املش بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در املش، دراین دورهها کشاورزان و دامداران توسط کارشناسان این مدیریت نسبت به پاکسازی ورودی و خروجی آب بندانها، لایروبی انهار، شخم مزارع در زمان مناسب و استفاده از کودهای شیمیایی به ویژه پتاس و همچنین نسبت به پیشگیری از بیماریهای طیور نکاتی را فرا گرفتند.
همچنین مدیر جهاد کشاورزی شهرستان املش از تلقیح مصنوعی 300 راس دام در مناطق مختلف این منطقه در سال جاری خبر داد و افزود: این تعداد دام از تابستان جاری در راستای طرح اصلاح نژاد گوسفند دو گله انجام شده و هم اکنون به مرحله زایش رسیده اند.
فرامرز هادی زاده در ادامه از تولید بیش از 170 تن گوشت سفید به ارزش ریالی چهار میلیارد و 250 میلیون ریال درآذر ماه سال جاری در این منطقه خبر داد و متذکر شد: این مقدار گوشت از پنج واحد مرغداری در شهرستان املش تولید شده است.
وی اظهار داشت: همچنین در این مدت 26 تن گوشت قرمز به ارزش ریالی 820 میلیون ریال در شهرستان املش تولید و روانه بازار مصرف شده است.
هادی زاده با اعلام اینکه 37 هزار و 883 راس دام سنگین در این منطقه وجود دارد، یادآو رشد: در آذر ماه سال جاری 670 تن شیر نیز توسط 9 ایستگاه جمع آوری شیر در این شهرستان جمع آوری و تحویل کارخانجات لبنیاتی استان شده است.
