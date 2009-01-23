راهکارهای پیشگیری از پدیده خشکسالی در املش بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در املش، دراین دورهها کشاورزان و دامداران توسط کارشناسان این مدیریت نسبت به پاکسازی ورودی و خروجی آب بندانها، لایروبی انهار، شخم مزارع در زمان مناسب و استفاده از کودهای شیمیایی به ویژه پتاس و همچنین نسبت به پیشگیری از بیماریهای طیور نکاتی را فرا گرفتند.

همچنین مدیر جهاد کشاورزی شهرستان املش از تلقیح مصنوعی 300 راس دام در مناطق مختلف این منطقه در سال جاری خبر داد و افزود: این تعداد دام از تابستان جاری در راستای طرح اصلاح نژاد گوسفند دو گله انجام شده و هم اکنون به مرحله زایش رسیده اند.