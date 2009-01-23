حمایت از اسرائیل حمایت از "انحطاط اخلاقی" است

به گزارش خبرگزاری مهر، نوام چامسکی در مقاله ای که روز گذشته از او در Znet به چاپ رسید، می نویسد: من چند دهه پیش نوشتم کسانی که خود را "حامیان اسرائیل" می خوانند در واقع حامیان انحطاط اخلاقی و شاید در حامیان "نهایت تخریب" باشند و متاسفانه این قضاوت من روز به روز به واقعیت نزدیک تر می شود.

چامسکی در بخش های مختلف مقاله خود آورده که حملات اخیر اسرائیل که با وسواس و موشکافی طراحی شده بود دو عنصر داشت: عنصر نظامی و عنصر تبلیغاتی. این حملات بر اساس درس هایی بود که اسرائیل از حملات خود در سال 2006 به لبنان گرفته بود، حملاتی که برنامه ریزی در آن ضعیف و تبلیغات نیز بد بود.

وی در ادامه مقاله خود با اشاره به اینکه اسرائیل زمان حمله را طوری طراحی کرده بود که بیشترین کشتار غیر نظامیان در ابتدای این حمله بوجود آید، می نویسد: تحلیلگران اسرائیلی بر این باروند که تل آویو در هنگام حملات خود به روستاها و شهرها نظامیان را از غیر نظامیان تمییز نمی دهد. علت آن این است که آنها درصدد هستند با این اقدام اعمال فشار کرده تا بتوانند حرکات طرف مقابل را متوقف کنند و این توجیه آنهاست.

چامسکی با اشاره به این مطلب در عین حال می نویسد: اما بسیار بعید است که مقام های اسرائیلی و آمریکایی یا رسانه ها و دیگر مفسران این حقایق را ندانند. بلکه آنها چشم انداز سنتی کسانی که ابزار خشونت را انحصاری کرده اند، بطور ضمنی پذیرفته اند.

استاد دانشگاه آمریکا به نقل از "فواز گرگس" یک کارشناس مسائل خارومیانه آورده است: آنچه مقام های اسرائیلی و متحدین آمریکایی آنها ارزیابی نمی کنند این است که حماس صرفاً یک میلیشیای نظامی نیست بلکه جنبشی اجتماعی است که عمیقاً در جامعه ریشه دوانده است. لذا آنها در صدند تا با حمله، بازوری اجتماعی حماس را قطع کنند که برای این کار باید جامعه فلسطین را از بین ببرند.

به گزارش مهر ، تحلیلگر ارشد مسائل خاورمیانه همچنین می نویسد: به عقیده تحلیلگران، دولتهای تروریستی آمریکا واسرائیل شکست خواهند خورد و نمی توانند بدون کشتار و قتل عام یک میلیون مردم فلسطین حماس را از پا در بیاورند. اگر اسرائیل موفق به کشتن رهبران حماس شود افراد دیگری با مواضع سیاسی سخت تر جای آنها را خواهند گرفت. حماس یک حقیقت زندگی است و پرچم سفید تسلیم را بلند نخواهد کرد.

وی در پایان این مقاله با نتیجه گیری از خشونت اخیر و اقدامات وحشیانه این رژیم در گذشته آورده است: اسرائیل به طور عمدی شاید خود را به منفورترین رژیم در دنیا تبدل می کند و اعتبار خود را در بین مردمان کشورهای غربی از جمله یهودیان جوان از دست می دهد طیفی که بعید است بر جنایت های طویل المدت اسرائیل اصرار داشته باشند.