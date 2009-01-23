اعتبار تامین بذر گیاهان علوفه ای اختصاص یافت

محمد مهدی کابلی در گفتگو با مهر گفت: درحال حاضر به منظور تولید کلیه محصولات زراعی در سطح کشور ایجاد تنوع در کشت دنبال می شود و تنوع محصولات علوفه ای به دلیل دارا بودن شرایط ویژه در پایداری تولید از اهمیت ویژه ای در بخش کشاورزی برخورداراست.

مدیرکل دفتر امور ذرت و محصولات علوفه ای وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: پایداری در تولید محصولات زراعی با کشت گیاهان علوفه ای در الگوی کشت محقق می شود.

وی با بیان اینکه برای کشت گیاهان علوفه ای حرکتهایی در بخش کشاورزی آغاز شده است افزود: در سالجاری برای تامین بذر گیاهان علوفه ای از محل اعتبارات خشکسالی بالغ بر 3 میلیارد و 300 میلیون تومان به کلیه استانهای کشور تخصیص داده شده است.

کابلی اظهارداشت: در تغییرالگوی کشت علاوه براینکه اهداف کشاورزی پایدار محقق می شود، در مقاطعی همچون خشکسالی نیزعلوفه مورد نیاز دامداران به راحتی قابل تامین می شود، به نحویکه درسالجاری بالغ بر 25 میلیون تن علوفه تحت حمایت وزارت جهاد کشاورزی در اختیار دامداران قرار گرفته است.

به گزارش مهر، برنامه تولید محصولات علوفه ای در سال زراعی جاری بالغ بر 26 میلیون تن پیش بینی شده و در سال گذشته تولید این محصولات معادل 22 میلیون تن بوده است.