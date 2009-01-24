فاصله سرانه عمرانی استانها نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، استاندار خراسان رضوی ظهر امروز در جلسه شورای برنامه ریزی استان که در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد، افزود: در موضوع شاخص ها فاصله جدی وجود دارد که کمبود میزان برخورداری از شاخص ها در قسمت شرق کشور یک فقر عمومی را ایجاد کرده است.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: هم اکنون منابع بیشتر به سمتی می رود که جاذبه های بیشتری دارد نه نیاز بیشتر، اگر چه در خصوص توجه به مناطق محروم دولت تصمیماتی اتخاذ کرده ولی با این وجود هنوز مناطق محروم خراسان رضوی کمتر یا اندازه دو استان دیگر کشور است.

محمدی زاده با اشاره به 20 میلیون زائر ایران و 120 میلیون زائر درون استانی در بخش توریسم دینی و مذهبی افزود: خراسان رضوی را نباید محدود به ظرفیت های خود استان کرد بلکه در این خصوص کل کشور باید در خدمت حضرت رضا(ع) باشد.

وی در ادامه از تطبیق این موضوع با مسئله عدالت محوری سخن به میان آورد و تاکید کرد: امید است که بحث عدالت در برنامه پنجم باز تعریف شود و ساز و کاری به خود بگیرد که توجه به خراسان خصوصا مشهد در بحث تخصیص ها به عنوان یک تکلیف و حکم قانونی در برنامه پنجم لحاظ شود.

استاندار خراسان رضوی لحاظ نمودن رویکرد توسعه مبانی ایرانی- اسلامی در برنامه ریزهای و نیز رکن عدالت محوری را منطبق بر آموزه های دینی- اسلامی دانست و افزود: در برنامه پنجم پروتکل توسعه عدالت با یک بازفرض جدید در تمامی بخش ها باید قابل احساس باشد.