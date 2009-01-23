دانشگاهها باید هزینه واقعی انرژی را بپردازند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا رازقی معاون طرح و توسعه وزارت علوم با ارائه گزارشی از وضعیت امور اداری و عمرانی در دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور در گردهمایی معاونان اداری مالی دانشگاهها در دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: در سالهای اخیر برای تغییر ساختارهای کشور برنامه ریزی ها و هزینه های بسیاری شده که طرح تحول اداری و نظام مند کردن یارانه ها از این جمله است.

وی همچنین یکی از چالش دانشگاهها را در بخش اداری، پرداخت هزینه های واقعی قبوض مرتبط با انرژی دانست و گفت: دانشگاهها باید در فرصت باقیمانده تا پایان سال، برنامه مناسبی را برای بهینه سازی مصرف انرژی داشته باشند زیرا از سال آینده لازم است که هزینه واقعی انرژی را پرداخت کنند و این مستلزم کاهش مصرف در این بخش است.

رازقی در رابطه با بودجه های دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور در سال 88 گفت: علیرغم آنکه رشد اعتبارات جاری کشور در بودجه سال آینده تنها 5/1 درصد پیش بینی شده اما رشد اعتبارات علمی و پژوهشی وزارت علوم به 8/7 درصد می ‌رسد.

معاون طرح و توسعه وزارت علوم، نحوه توزیع بودجه های عمرانی و جاری دانشگاهها را بر اساس سرانه دانشجویی آنها عنوان کرد و افزود: توان مدیریتی فقط به صرف بودجه اضافی میسر نمی شود بلکه سیاست مصرف هزینه ها باید در سازمانها اصلاح شود.

علی فتح الهی - مدیرکل طرح های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این گردهمایی با اشاره به آمارها و عملکرد وزارت علوم در حوزه طرحهای عمرانی گفت: در بودجه عمرانی سال87 وزارت علوم برای ساخت خوابگاههای دانشجویی 62 بلوک با زیربنای 246050 مترمربع منظور شده که اقدامات اجرایی برای شروع عملیات ساخت به عمل آمده و تعدادی از آنها وارد مرحله اجرا شده است.

وی همچنین یادآور شد: تعداد 10 بلوک خوابگاه علاوه بر موارد فوق الذکر از محل تسهیلات بانکی به صورت متمرکز توسط اداره کل طرحهای عمرانی وزارت علوم در دست اجراست.

فتح الهی به نقش سازنده خیرین خوابگاه ساز در دانشگاههای کشور اشاره کرد و یادآور شد در صورت حمایت تسهیلات بانکی، روند ساخت این خوابگاهها تسریع می شود.