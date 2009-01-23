جزیره هرمز؛ نگینی بر دامان خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، این جزیره کوچک که در فاصله 8 کیلومتری تا بندرعباس و در نزدیکی تنگه هرمز در غرب این تنگه استراتژیک واقع است جمعیتی بالغ بر پنج هزار نفر را در خود جای داده و بواسطه تنوع کانی های متعدد زمین شناسی در بستر خود که هر یک تبلور ویژه ای یافته اند به بهشت کانی شناسی ایران نیز مشهور شده و بخش عمده ای از گردشگران، این جزیره را بواسطه دریافتن و مشاهده این کانی ها برای دیدن انتخاب می کنند.

اما جزیره هرمز را بیشتر با قلعه پرتغالیها در این جزیره می شناسند، قلعه پرتغالیها که در ضلع غربی جزیره هرمز این جزیره را به آغوش گرفته، خود از شگفتی های معماری روزگار گذشته است، از رنگ سنگهای بنا تا شکل و شمایل کلی قلعه، از محل احداث کلیسا تا مکانی برای نگهداری آب و اتاق فرماندهی.

مدیرکل میراث فرهنگی هرمزگان در گفتگو با مهر جزئیات منحصر به فردی از تاریخچه این قلعه را بازگو می کند و می گوید: قلعه پرتغالیها به دست یک دریانورد نظامی در حدود 480 سال پیش در سده پانزدهم میلادی و با کشتار گسترده مردم این منطقه که در روزگار گذشته از جمعیت بیشتری نیز برخوردار بوده اند، بنا نهاده شده است و به واقع جایگاهی برای توسعه امپراتوری استعمار پرتغالیها در منطقه و استحکام جایگاهی در مسیر راه ابریشم بشمار می رفته است.

مهدی دریانورد می افزاید: قدمت بیش از 450 ساله قلعه پرتغالیها در هرمز هرگز باعث نشد تا مردم این جزیره، راه بلند عدالت طلبی و ایستادگی در برابر اشغالگر را از یاد ببرند، در سراسر دوران حضور پرتغالیها در جزیره هرمز، مردم آزادیخواه این جزیره علیه قدرتهای اشغالگر ایستادگی کرده و سیاه چال بزرگ قرار گرفته در مدخل ورودی این قلعه نیز خود حکایتی از تحمل سختی ها از سوی این مردم بزرگ و پرتوان بوده است.

در سال 1031 هجری شمسی، سرداری از سرزمین پرآوازه ایران، امامقلی خان، از سرداران شاه عباس صفوی با تقویت ناوگان دریایی ایران و با بهره گیری از دوران افول استعمارگران در منطقه، هرمز را که در آن روزگاران نام "هرموز" بر خود داشته است، فتح و هرمز را در شمار جزایر تا ابد ایرانی خلیج فارس قرار می دهد.

این جزیره اگرچه گذشته ای پر فراز و نشیب داشته و اقتصاد آن از رونق ویژه ای در سده های گذشته همراه بوده است اما در دهه های اخیر مغفول مانده و بسیاری از آبادانیهای این منطقه در آستانه تخریب و ویرانی قرار گرفته و جمعیت هرمز به کمترین میزان خود رسیده است.

کمبود منابع آب شیرین، عدم وجود اسکله مناسب باربری و مسافری، گرانی اقلام اولیه مورد نیاز، گرمای شدید و هوای شرجی، نبود امکانات اولیه اقامت و سکنی گزینی، نبود زیرساخت های بهداشتی و درمانی همه و همه مجموعه عواملی هستند که موجبات رکود در این منطقه را فراهم آورده، منطقه ای که به گفته محمدحسن پراور معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان بواسطه وسعت و جمعیت خود در مقایسه با سراسر کشور بیشترین شهید و جانباز را تقدیم به انقلاب اسلامی کرده است.

اگرچه هرمز در رهگذر توسعه کشور مغفول مانده اما در قالب دو سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان هرمزگان، نگاه ها به سوی هرمز جلب شد و امروز فصل جدیدی در توسعه این جزیره گشوده است.

استاندار هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس به تشریح پاره ای از دستاوردهای سه ساله اخیر در خصوص منطقه پرداخته است: جزیره هرمز به عنوان یکی از جزایر 13 گانه هرمزگان مورد توجه جدی دولت قرار دارد، با هدف توسعه زیرساخت های این جزیره به منظور رونق دهی به آن، کارگروه ویژه ای در استانداری هرمزگان تشکیل و تاکنون بیش از 120 پروژه متعدد در بخش های آب و فاضلاب، تربیت بدنی، امنیتی و انتظامی، فرهنگی و اقتصادی که در تاریخ هرمز بی سابقه بوده طی دو ساله اخیر تعریف و بیش از 45 پروژه تاکنون به بهره برداری کامل رسیده است.

صاحب محمدی ادامه داد: سرانه ورزشی جزیره هرمز با احتساب فضاهای سرپوشیده و روباز از متوسط هرمزگان عبور کرده و هم اکنون به بیش از 4/1 متر مربع به ازای هر شهروند هرمزی رسیده است.

وی گفت: در بخش راه و ترابری از 40 کیلومتر رینگ دور جزیره هرمز تاکنون 16 کیلومتر آن به بهره برداری رسیده و کار برای اتمام پروژه در دهه فجر به سرعت ادامه دارد، در بخش فرهنگی با محوریت توسعه فرهنگ بومی منطقه، با توجه به ظرفیت طبیعی جزیره هرمز به تازگی طرح بزرگترین فرش خاکی جهان در این جزیره به اجرا در آمده که به تنهایی در طول کمتر از دو هفته اجرای آن بیش از 12 هزار نفر از آن بازدید کرده اند.

استاندار هرمزگان افزود: در حوزه اقتصادی ارزش کل کالای بارانداز شده از بازارچه های مرزی این جزیره در طول دو ساله اخیر به بیش از 300 میلیون دلار رسیده و مقررات بازرگانی تسهیل شده ای برای رونق بخشی به این حوزه در قالب قوانین واردات و صادرات در نظر گرفته شده است.

مدیرکل آب و فاضلاب شهری هرمزگان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس نیز به رفع مشکل تامین آب جزیره هرمز اشاره کرد و اظهار داشت: مصوبه هیئت دولت در سفر استانی دور دوم به استان هرمزگان با محوریت خرید آب از آبشیرین کن های بخش خصوصی توانسته بخش عمده ای از مشکلات آب جزایری همچون هرمز را برطرف کند و در آینده ای نزدیک مجتمع تولید آب شیرین دیگری نیز با هدف بی نیازسازی این جزیره به بهره برداری خواهد رسید.

جزیره هرمز نیازمند توجه بیش از پیش مجموعه دستگاهها و ادارات است تا از رهگذر آن این منطقه به جایگاه در خور شان خود دست یابد و این جزیره همچنان چون نگینی بر دامن خلیج فارس بدرخشد.