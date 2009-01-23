بخش عمده فجایع غزه به سستی جهان اسلام برمی گردد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، استاد عباس سلیمی شامگاه پنج شنبه در آئین بزرگداشت شهدای غزه در محل دارالقرآن کریم شهر زنجان که به ابتکار شورای عالی قرآن استان زنجان برگزار شد با تاکید بر اینکه جهان اسلام باید در خصوص مسئله غزه موضع واحدی را اتخاذ می کرد، افزود: بنا به فرموده قرآن کریم قوم یهود و مشرکین سخت ترین دشمنان جهان اسلام هستند و اگر جوانان مسلمان این امر را بدانند در موضع گیری خود در مقابل یهودیان افراطی صهیونیست راحت تر و استوارتر می شوند.

وی ادامه داد: اگر جهان اسلام در مقابل حوادث و جنایتهای رژیم وحشی اسرائیل در گذشته و در مناطقی همانند صبرا، شتیلا و قانا واکنش جدی داشت امروز حوادث فجیح غزه تکرار نمی شد.

سیلمی افزود: اگر امروز به اسرائیل که جز زبان زور نمی فهمد فرصت داده شود و مجازات نشود حادثه غزه را در گوشه ای دیگر تکرار می کند.

استاد برجسته قرآن کریم کشور، بسیج جهان اسلام در برابر اسرائیل را تنها راه مقابله با جنایات این رژیم نامشروع دانست و افزود: هیچ کدام از نهادها و سازمانهای بین اللملی هیچگاه وارد عمل نمی شوند به طوریکه برای حمایت ازاسرائیل در مقابل جنایاتش در غزه سکوت کردند و سران خائن عرب همچون جنگ 33 روزه که مسئله حمایت وهابیت از اسرائیل افشا شد، در حمایت از اسرائیل بودند.

سلیمی افزود: این تفکر و شور عاشورایی می خواهد تا یک لحظه در جامعه ایرانی و اسلامی از شور و هجمه ای که علیه آدم کشان اسرائیلی ایجاد شده غفلت نشود.

وی گفت: قرآن در آموزه های خود به ما نمی گوید برای مقابله با رژیم جنایتکار اسرائیل به سازمانهای بین المللی متکی بشویم.

سلیمی شرایط حال حاضر خاورمیانه را یادآور شد و تاکید کرد: امروز خاورمیانه نیازمند یک جراحی و کندن این غده سرطانی اسرائیل است.

وی بالا بردن توان نظامی و آمادگی دفاعی کشور را مورد تاکید قرار داد وافزود: باید توان نظامی و رزمی مسلمانان بنا به دستور قرآن کریم در بالاترین میزان خود باشد نه برای جنگ بلکه برای ترساندن و بازدارندگی از هجوم دشمنان.

این استاد برجسته قرآنی در کشور بر لزوم تشکیل ارتش واحدی در جهان اسلام تاکید کرد و ابزار امیدواری کرد: هر کشور اسلامی خود را موظف کند حداقل یک لشکر از نیروهای پیاده، هوایی و دریایی و مجهز به انواع تجهیزات را تشکیل دهد تا گروههای همانند ناتو نتوانند در کشورهای اسلامی علیه زنان و مردان مسلمان تعدی کنند.